Niente Serie A sulla tv in chiaro ma Spadafora apre alla stampa: "70 giornalisti allo stadio"

A meno di ribaltoni dell'ultim'ora, non verranno trasmesse due partite del campionato in chiaro a causa della Legge Melandri: non c'erano i tempi tecnici per un'asta per i diritti in chiaro. Ridotto invece l'embargo per gli highlights su Rai e Mediaset. Il ministro però dà il via ai cronisti: fino a 70 più 30 fotografi, ben di più rispetto alla Spagna.

Non ci sarà nessuna partita di calcio di serie A in chiaro, visibile a tutti. Nel giorno in cui riparte il campionato, arriva la notizia riportata dai quotidiani sportivi secondo cui il progetto di portare la serie A sulle TV di tutti gli italiani avviato dal ministro Spadafora è stato bocciato a causa di un ostacolo di tipo giuridico dopo il 'no' dell'Antitrust.

Tutto ruota intorno alla Legge Melandri: i diritti in chiaro non sono stati mai messi in vendita e il via libera dalla Serie A senza l'ok a livello giuridico non sarebbe stato possibile. Serviva un bando d’asta per i diritti in chiaro, aperto a tutti, ma non esistevano i tempi tecnici; nemmeno un intervento normativo, inizialmente ipotizzato dal ministro dello Sport Spadafora, avrebbe risolto la questione. In definitiva, la sostanza è che non andranno in onda Atalanta-Sassuolo su TV8 di Sky e Verona-Cagliari sul canale Youtube di Dazn, ma solo sui rispettivi canali a pagamento.

Serie A Picault: "A Cagliari l'allenatore mi diceva 'Scimmia torna nella giungla'; Melis: "Smentisco tutto" DA 38 MINUTI

Le uniche novità per le TV in chiaro riguardano la riduzione dell'embargo per la messa in onda degli highlights: Rai 2 li trasmetterà senza più dover aspettare la scadenza dell'embargo, con le azioni più importanti delle partite delle 19.30 che saranno in onda già dalle 21.30, mentre per le partite con inizio alle 21.45 gli higlights saranno visibili dalle 23.45. Mediaset potrà trasmettere dalle 23.30 le immagini delle partite serali e dalle 23.45 quelli delle gare notturne.

Stadio aperto alla stampa: 70 giornalisti e 30 fotografi

Per il pubblico bisognerà attendere, chi potrà guarderà le gare da casa sulla pay TV, mentre allo stadio potranno tornare cronisti e fotografi per svolgere il loro lavoro. La conferma arriva direttamente dal ministro Vincenzo Spadafora: "E' importante e giusto, sia dal punto di vista lavorativo che da quello della pluralità, che le competizioni sportive possano essere raccontate da diversi punti di vista. In considerazione di questo, e rispondendo alle legittime richieste avanzate nei giorni scorsi dall'Ordine dei giornalisti, dalla Federazione nazionale della Stampa italiana, dall'Unione Stampa sportiva italiana e dall'Unione sindacale dei giornalisti Rai, ho dato la possibilità, rispettando le regole previste su distanziamento e dispositivi di protezione individuali, di aumentare sensibilmente il numero di accrediti consentiti negli stadi, fino a settanta giornalisti e trenta fotografi".

Un numero molto maggiore rispetto alla Spagna dove è polemica: ieri al Sanchez Pizjuan per Siviglia-Barcellona nessun cronista dalla Catalogna era in tribuna per la partita (prima volta nella storia) mentre sono stati ammessi solo dieci giornalisti, tutti di testate locali, e una trentina di fotografi.

Play Icon WATCH La Serie A riparte: l'annuncio di Spadafora 00:00:35

Serie A Probabili formazioni dei recuperi della 25a giornata: Inter, dubbio Gagliardini-Borja per Conte DA UN' ORA