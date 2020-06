La formazione prima e dopo sosta; infortuni, squalifiche, rientri; uomo più atteso; novità tattiche; casi di mercato: tutto quello che c'è da sapere sul Milan di Pioli a pochi giorni dalla ripartenza.

Dove eravamo rimasti, dunque? Al capitombolo interno contro il Genoa, nella giornata in cui i migliori propositi del Milan di Stefano Pioli sono andati un po’ a ramengo. Nonostante Ibrahimovic e Theo Hernandez i rossoneri erano affondati in maniera indecorosa a San Siro al cospetto del pericolante ma assolutamente meritevole Genoa. Fuori dalla zona Europa e virtualmente condannato dall’1-1 maturato nell’andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus (con squalifiche per il ritorno di Ibra, Theo e Castillejo annesse) il Diavolo era sportivamente spalle al muro.

La formazione pre sosta

Infermeria: out Ibra e Duarte

Le noti dolenti non mancano, nemmeno qui. L’infortunio al polpaccio di Zlatan Ibrahimovic – l’uomo che ha risollevato le sorti di un derelitto Milan dal suo arrivo a gennaio – complica e non di poco i piani di Pioli, che negli ultimi giorni ha perso anche un’alternativa in difesa a causa dell’infortunio di Duarte. Come già accennato la trasferta di Torino di Coppa Italia ha i crismi della mission impossible complice le tre pesantissime squalifiche. Ma questo era già risaputo.

La formazione anti-Juve al rientro

L’uomo più atteso e le novità tattica

Ante Rebic perché rebus sic stantibus sarà lui a doversi caricare il Milan in assenza (quanto meno nei primi match) di Zlatan Ibrahimovic: da trequartista “destro” in un 4-2-3-1 il jolly offensivo croato si sposterà nella posizione di attaccante centrale e il Milan dovrebbe passare a un 4-4-2 rispolverando un Jack Bonaventura in odore di addio sulle corsie esterne. L’alternativa è un albero di natale col croato unica punta (ipotesi più che plausibile per i match dell'Allianz Stadium). Titolare inamovibile sarà il chiacchieratissimo Ismael Bennacer; salgono le quotazioni di Paquetà, scendono quelle di Leao.

I casi di mercato

Assordanti, in casa Milan. Già, perché il cambio della guida tecnica tiene banco da mesi… E va delinaneandosi con Rangnick destinato a ricoprire il ruolo di direttore sportivo e il giovane Julian Nagelsmann quello di allenatore. Un Milan che, in ossequio alla linea editoriale dettata da Ivan Gazidis, andrà a caccia di nuovi talenti da strappare alla concorrenza prima che diventino “Incomprabili”. Ibra addio, dunque? Con ogni probabilità, sì! Anche Paolo Maldini ha le valigie in mano… Alla voce “mercato in uscita” da segnalare le persistenti voci legate a Bennacer: tutti pazzi per il metronomo algerino, compreso Pep Guardiola.

Fuori forma

Gli esterno bassi difensivi. Senza dubbio Andrea Conti e Davide Calabria prima della sosta non stavano passando un momento idilliaco di forma. Con la Juventus in Coppa Italia partiranno entrambi dal primo minuto e dovranno giocoforza battere un colpo.

