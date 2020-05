No secco del Barcellona alla Juventus: "Ansu Fati per Pjanic? Impossibile"

Il Mundo Deportivo senza mezzi termini: citando una fonte interna al club, dichiara come "impossibile" lo scambio Ansu Fati-Pjanic ipotizzato nell'edizione odierna di Tuttosport. Dopo il no di Arthur, Paratici aveva chiesto il 17enne dei bluagrana, ma il Barcellona non è disposto a lasciarlo partire.

Continuano le trame di mercato tra Barcellona e Juventus, con i catalani che vorrebbero Pjanic - per la prossima stagione - considerando l'assenza di registi puri a centrocampo. La Juventus aveva chiesto in cambio Arthur, trovandosi però una risposta negativa sia dal club che dallo stesso giocatore. L'ultima proposta di Paratici, secondo Tuttosport, era lo scambio con Ansu Fati, ma anche in questo caso il Barcellona ha fornito un no secco.

Ansu Fati alla Juventus? Impossibile. [Dirigente del Barcellona al Mundo Deportivo]

Queste sarebbero state le parole di un dirigente del Barcellona, contattato dal Mundo Deportivo, giornale da sempre vicino alle dinamiche dei catalani. C'è una trattativa in corso per Pjanic, con il possibile inserimento di pedine di scambio, ma sarà impossibile vedere Ansu Fati con la maglia bianconera, informano Sergi Solé e Roger Torelló.

Ansu Fati viene considerato di vitale importanza per il futuro del club e piace molto anche allo stesso allenatore Quique Setién che, da quando arrivato, ha sicuramente dato più minuti al giocatore ex Siviglia rispetto alla gestione di Valverde. Ansu Fati che, al ritorno delle competizioni, sarà aggregato sempre alla prima squadra, ma che da metà luglio 'retrocederà' nella squadra B per disputare i playoff promozione per la Segunda Division.

Che fare ora per arrivare a Pjanic? Il Barcellona ha ancora tanti nomi da sottoporre alla Juventus: Todibo, Semedo, Rakitic e lo stesso Vidal (già ex Juventus). Possibile anche l'inserimento di Ousmane Dembélé, ma con la modalità del prestito.

