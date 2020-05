"Noi siamo la gente della Juve": Andrea Agnelli festeggia 10 anni alla guida della Juventus

10 anni di crescita, vittorie e delusioni. La presidenza di Andrea Agnelli è di fatto partita con l'inaugurazione dello Juventus Stadium, con un discorso che sarebbe diventato la matrice del sucesso bianconero.

Signore e Signori, benvenuti a casa. Siamo decine di milioni nel mondo. Siamo milioni in Italia, siamo centinaia di migliaia in questa città. Sappiamo gioire, sappiamo soffrire, sappiamo stringere i denti, sappiamo vincere. Noi siamo la gente della Juve.

Benvenuti a casa.

La missione di Andrea Agnelli al timone della Juventus partì esattamente 10 anni fa, il 19 maggio 2010. Ma la matrice del nuovo corso bianconero sarebbe stata depositata l’anno successivo, con l’inaugurazione dello Juventus Stadium l’8 settembre 2011. Andrea Agnelli aveva appena preso una claudicante, Vecchia Signora per mano, l’aveva aiutata ad attraversare la strada dall’ Olimpico di Torino al primo stadio di proprietà in Italia. Il giovanissimo presidente raccolse una squadra che veniva da due settimi posti consecutivi, ne comprese l’attrito tra i risultati di allora e il DNA vincente.

juventus stadium

Siamo decine di milioni nel mondo…

Una filosofia bramosa di progresso, innovazione. Questa, oltre al cardine della vittoria, è la massima che ha guidato la presidenza Agnelli durante questi 10 anni. Una filosofia che lo ha portato a stendere pazientemente una ragnatela globale, ad espandere il brand Juventus in qualsiasi mercato del pianeta. Ricordiamo i numerosi tour estivi, veri e propri progetti di colonizzazione del tifo asiatico o il pervasivo influencer marketing impostato negli Stati Uniti.

Il primo anno di gestione di Agnelli registrò un fatturato di 156 milioni; oggi la stessa voce ammonta a 494 milioni, con 1250 milioni di capitalizzazione in borsa. È stato chiaro fin dall’inizio che sotto la sua guida la Juventus sarebbe diventata un’azienda multinazionale, una media company capace di sfornare produzioni originali, un brand moderno da stampare su kit e merchandising fluido e fruibile da chiunque e ovunque. In quest’ottica, la scelta di assumere la gestione diretta del merchandising e del licensing, avvenuta nel 2015, è stata decisiva. Il risultato? I ricavi commerciali, nel corso di questi 10 anni, sono passati da 43 a 170 milioni. Tutto questo a costo di cozzare con le tradizioni, con le imposizioni implicite reclamate dal tifo, dalla storia e dagli stadi; Agnelli lo aveva capito fin dall’inizio: in un mercato come questo, snaturarsi è necessario per sopravvivere.

… Siamo centinaia di migliaia in questa città.

Torino è sempre stata il cuore, il centro nevralgico del progetto bianconero. In effetti, tutto è partito dall’inaugurazione dello Juventus Stadium; ma la crescita è continuata anche grazie a una meticolosa bonifica e ottimizzazione di tutti i centri operativi juventini: un museo, un nuovo store, un hotel, l’iconico J Medical, il trasloco del centro sportivo da Vinovo alla Continassa. La Juventus di Agnelli sembra aver cristallizzato un proprio ecosistema all’interno della città: autonomia, efficienza e lusso sono i tratti che distinguono questa progettualità.

Proprio il lusso, tuttavia, sembra stridere con la volgare materia prima del calcio: il tifo. Perché è innegabile che l’atmosfera allo Stadium sia cambiata parecchio durante questi 10 anni, allontanadosi dalla partecipazione collettiva e coreografica che ancora si respira in alcuni stadi italiani come San Siro. Prezzi per abbonamenti e biglietti altissimi, la Juve è un prodotto luxury a partire dalle sue prestazioni in campo. È logico che la barriera dei prezzi (o del posizionamento) possa suscitare una tendenza all’anomia calcistica, che viene prontamente sedata dai risultati della squadra, dalla ferrea e sofferta promessa di vittoria.

...Sappiamo gioire…

Un albo d’oro formidabile, quello conquistato dalle compagini di Agnelli durante il decennio. 8 Scudetti consecutivi, 4 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane. Il 66,8% di vittorie spazza via ogni concorrenza storica: dal Milan di Berlusconi alle grandi Juve del passato. In un decennio la Juventus è diventata una delle redemption stories più significative nella storia del calcio italiano, fino a stabilire un’egemonia sul campo, un dominio frutto di un’organizzazione societaria che non lascia nulla al caso. Due uomini chiave del progetto bianconero sono stati Beppe Marotta e Fabio Paratici, capaci, nel primo quinquennio, di scommettere su acquisti mirati - si pensi a Pogba, Vidal, Pirlo, Barzagli, Bonucci, Lichtsteiner, Morata - e nell’ultimo quinquennio di amministrare, moltiplicare al meglio un budget di prima classe permettendo un ricambio generazionale (si pensi agli acquisti recenti di De Ligt, Bentancur, Demiral). Il segreto del successo bianconero è passato certamente anche dalle mani dei suoi allenatori: dal carisma guerriero di Conte alla gestione razionale di Allegri.

… Sappiamo soffrire…

Nella storia del calcio italiano non c’è mai stata una squadra così polarizzante come la Juve. Una squadra amata e odiata, una squadra vincente e al contempo stesso incompleta. La corsa del prossimo decennio sarà una: alzare quella maledetta Coppa dalle Grandi Orecchie. La presidenza di Agnelli ha visto sfumare due sogni nel 2015 e nel 2017, con le sconfitte in finale di Champions per mano di Barcellona e Real Madrid. Delle delusioni profonde, accentuate da un bottino storico magrissimo in Europa: sono ben 7 le finali perse dai bianconeri. Durante la gestione Agnelli pesano anche le eliminazioni contro il Galatasaray con Conte, il Bayern Monaco con Allegri, la rimonta rovinata all’ultimo minuto contro il Real… Eppure è pur sempre la Juventus il presente europeo del calcio italiano, l’unica ad avere le carte in regola per ambire al tanto agognato trofeo. L’insediamento dello stesso Agnelli alla presidenza dell’Eca è un segnale forte.

… Sappiamo stringere i denti…

Dal processo che aveva tolto momentaneamente Conte dalla panchina bianconera e al suo addio improvviso, passando per la furiosa rimonta della stagione 2015-2016 sigillata con il gol di Zaza alle spese del Napoli, alle indagini sulla criminalità organizzata tra la tifoseria bianconera, alle scelte politiche e commerciali impopolari come quella di sostituire lo storico logo zebrato in favore di uno più moderno, minimal e “vestibile”. Se c’è una cosa che non si può togliere alla presidenza di Agnelli, è la capacità di affrontare le avversità e uscirne vincente. Una mentalità che il presidente è riuscito a trasmettere sempre ai suoi giocatori: l’immagine di un Chiellini insanguinato che annichilisce Cristiano Ronaldo in semifinale di Champions League del 2015 è l’emblema di una cultura della vittoria mai sopita.

...Noi siamo la gente della Juventus

In 10 anni Andrea Agnelli ha riportato la Juventus ai vertici del calcio mondiale. È stato un processo partito dal cuore di Torino, dal cuore della famiglia Agnelli, e diffusosi in ogni angolo del globo. Oggi la Juventus ha l’onore di presentare al suo pubblico Cristiano Ronaldo, una macchina da gol e di marketing. Ma tutto è partito da un nido comune, da uno stadio che ha ritrovato una famiglia; non dimentichiamolo, la Juventus di inizio ciclo schierava giocatori di provincia guidati da un attaccamento alla maglia incommensurabile: Matri, Pepe, Vucinic, Quagliarella, Giaccherini… Questo è il connubio che ha fatto partire la scintilla decisiva, che ha innescato una macchina inarrestabile, un sistema vincente, con Andrea Agnelli minimo comun denominatore.

