Novità per Milan e Inter: San Siro si può abbattere perché "non presenta interesse culturale"

La Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia ha dato questo esito dopo la verifica fatta sullo stadio Giuseppe Meazza, non ritenendolo un impianto da forte impatto culturale per la Regione visto che presenta pochissimi componenti originali rispetto alla sua costruzione nel 1925.

Lo stadio Giuseppe Meazza non presenta interesse culturale. [Commissione patrimonio culturale]

Questo quanto dichiarato dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia che 'libera' così Milan e Inter da un ostacolo ulteriore per la costruzione di un nuovo stadio, comunque, in zona San Siro. Si attendeva un comunicato importante, comunicato che è arrivato con l'assist in favore delle due squadre di Milano che hanno finalmente il via libera per accelerare le pratiche.

Trattasi allo stato attuale di manufatto architettonico in cui le persistenze dello stadio originario del 1925-’26 e dell’ampliamento del 1937-’39 risultano del tutto residuali rispetto ai successivi interventi di adeguamento e ampliamento, realizzati nella seconda metà del Novecento. [Francesca Furst, Presidente della commissione]

Ecco, quel San Siro non esiste più, considerando le varie ristrutturazioni che sono state effettuate nel corso degli anni. La giunta del Sindaco di Milano Beppe Sala aveva chiesto un parere alla Soprintendenza ai beni culturali, per verificare il da farsi con l'ipotesi concreta di abbattere l'impianto milanese. Ora comunque Milan e Inter stanno procedendo verso un'altra direzione, ma il discorso San Siro 'vecchio' non è più un ostacolo e si può procedere con la costruzione di un altro impianto nella zona.

