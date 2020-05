Nuovo San Siro, il sindaco Sala: "Il progetto di Inter e Milan ora mi piace di più"

Credit Foto From Official Website

Il primo cittadino di Milano, intervenuto ai microfoni della trasmissione 'Non è un paese per giovani' su Rai Radio 2, manda un messaggio di apertura a nerazzurri e rossoneri: "Il progetto lascia molto verde, San Siro in qualche modo rimane e l'idea apre a molti sport. La discussione è aperta, non siamo ancora arrivati a una sintesi".

"Il progetto che Inter e Milan attualmente hanno presentato non mi dispiace. Ero più freddo, ma ora non mi dispiace perché lascia molto verde, perché San Siro in qualche modo rimane e perché apre a molti sport, tra l'altro con un progetto di gratuità che va bene per la città". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite della trasmissione di Rai Radio 2 'Non è un paese per giovani'. Il primo cittadino milanese, alla domanda sullo stato dell'arte riguardo il nuovo stadio, manda un messaggio di apertura ma precisa.

"Lo stadio è un tema divisivo"

Questo è un tema che sarà senz'altro divisivo. A oggi è anche difficile dire come verrà preso il progetto a livello di consiglio comunale. Io posso dire la mia opinione: sono partito freddo, ma ora il progetto mi piace di più. Non si è ancora arrivati a una sintesi perché il tema di discussione sono i diritti volumetrici associati. Le due società non fanno lo stadio solo per farlo perché non rientrerebbero dell'investimento. Vogliono fare altro e lì c'è una discussione aperta

