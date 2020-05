"Ora un protocollo per gli sport di squadra": Spadafora apre di nuovo al calcio?

Il Ministro dello Sport, di nuovo dalla sua pagina Facebook, fa il punto della situazione sullo sport in Italia: "Pensato alla tutela degli atleti, ora siamo al lavoro per il protocollo per gli allenamenti degli sport di squadra". Torna a sperare il calcio?

"Ecco le linee guida per la pratica degli sport individuali. Ora siamo al lavoro per il protocollo per gli allenamenti degli sport di squadra e per le linee guida per la riapertura delle strutture in cui si pratica lo sport di base. Un passo alla volta #losportriparte!".

E’ con questo messaggio apparso sulla propria pagina Facebook che arrivano le nuove parole del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Finito nuovamente nella polemica dopo il post di sole 24 ore fa, quando il Ministro tuonava “...non se ne parla proprio” a proposito della riapertura del campionato di calcio, il post di Spadafora torna a muovere speranze per il pallone.

Speranze riposte per lo meno nelle linee guida anche per gli sport di squadra, che dal 18 – teoricamente – dovrebbero riprendere ad allenarsi più o meno normalmente. Il post di Spadafora poi prosegue:

Si tratta di un lavoro molto approfondito e dettagliato portato avanti con celerità e massima cura, pensando alla tutela degli atleti ma anche di tutti gli operatori dello sport. Abbiamo infatti tenuto presente le osservazioni pervenute nei giorni scorsi, a partire dal dossier redatto dal Coni e dal Cip, con le indicazioni giunte da tutte le Federazioni e la supervisione della Federazione dei Medici Sportivi. L'Ufficio per lo sport ne ha tratto un documento utile per tutte le discipline, perché ogni sport merita la massima attenzione".

Le parole di Damiano Tommasi

Sulla questione della ripresa degli sport di squadra è intervenuto anche il presidente dell'Assocalciatori, Damiano Tommasi:

"Siamo tutti in attesa di questo benedetto protocollo sanitario per la ripresa completa dell'attività. Non è stato ancora validato e non sappiamo ad oggi quali siano le criticità. Sicuramente una di queste è la gestione del gruppo squadra in presenza di un caso di positività al coronavirus. Siamo in attesa, so che la Federcalcio si deve interfacciare col Comitato tecnico-scientifico del Governo, ma non ho novità. L'8 maggio, venerdì, abbiamo il consiglio federale e contiamo per quella data di avere, non dico il protocollo approvato, ma almeno capire perché eventualmente non è stato ancora validato".

