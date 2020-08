Osimhen: "Ero scettico sull'Italia per il razzismo, ma so che a Napoli non è così"

L'attaccante nigeriano, acquisto più costoso della storia del Napoli, si presenta alla prima in conferenza stampa: "Qui per fare bene, ho dei compagni fantastici". Presentato anche Amir Rrahmani: "Posso giocare in tutti i ruoli, a Zagabria ho fatto anche il terzino".

Victor Osimhen

SU GATTUSO E DE LAURENTIIS

Il mio rapporto è ottimo con entrambi, sono stati come dei padri, mi hanno dato consigli preziosi per farmi sentire a mio agio, come a casa, ed ho avuto un'accoglienza importante dai tifosi. Quando ho parlato con Gattuso e con il presidente ho accettato questa sfida, è incredibile e davvero difficile avere l'amore che ho ricevuto da parte loro, per un giovane la motivazione è fondamentale.

SULL’ESSERE IL PIU’ PAGATO DELLA STORIA DEL NAPOLI

Sono davvero in un grande club, è un grande salto, ci sono superstar come Insigne, Mertens, Koulibaly, non mi interessano le cifre, ma di dare il meglio per il club. Essere qui è un sogno che si realizza, mi piace giocare come punta, ma posso giocare in qualsiasi ruolo e sono felice di essere a Napoli con compagni fantastici come ho già detto.

SULLA QUESTIONE RAZZISMO IN ITALIA

Sì, ero scettico sul'Italia per il razzismo, ma Napoli non è così. Ho visitato la città con i miei occhi ed il mio punto di vista è cambiato, purtroppo il razzismo è ovunque, non sarà un limite per me e sono certo che con l'affetto dei tifosi supererò tutto.

SUL MESSAGGIO PER I BAMBINI DELLE PERIFERIE DI NAPOLI

Il consiglio è di non arrendersi mai alle condizioni della vita, vivere in una periferia dove ti alzi e pensi a come sopravvivere non è facile, ma non bisogna arrendersi e lavorare sodo. Mai rinunciare ai propri sogni.

SULLA RIVALITA’ CON LA JUVENTUS

Sì, me l'hanno detto, poi ho ricevuto tanti messaggi dai tifosi e mi piace rispondere. Vanno pazzi, io ho intenzione di aiutare la mia squadra e segnare anche contro di loro.

Amir Rrahmani

SULLE SUE CARATTERISTICHE

Aggressivo, forte nei duelli aerei, ma anche bassi, queste sono le mie caratteristiche.

SULLA DIFESA A 4

E' il secondo anno che ho giocato a 3, poi per il resto ho giocato a 4, anche in nazionale gioco a 4, non è una cosa nuova per me. Gol? Non ho segnato, ma ho fatto più tiri di tutti i difensori, sono stato un po' sfortunato... speriamo col Napoli.

SULLA DISTANZA TRA IL NAPOLI E LE TOP DELLA SCORSA STAGIONE

Non tanto, il Napoli è una grande squadra, ha vinto la Coppa Italia, dobbiamo pensare solo a dare il massimo in allenamento e poi vediamo.

SE PUO’ FARE IL TERZINO

Sì, a Zagabria in Europa League ho giocato come sinistro, a destra sarebbe più facile, posso giocare lì se il tecnico lo chiede ed ha bisogno.

PERCHE’ LA SCELTA DI NAPOLI

Napoli era interessato già dopo 2-3 mesi dall'inizio del campionato, parlava col mio procuratore, è stata la mia prima scelta e non ho pensato ad altro.

