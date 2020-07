"Vi dico che sono certo che sarà un nuovo giocatore del Napoli", conferma così il fratello maggiore di Victor Osimhen, intervistato da EuropaCalcio. Ma l'ufficialità continua a farsi attendere...

L’iter per portare Osimhen a Napoli non ha ancora raggiunto il punto culminante: le testimonianze delle persone vicine al classe ’98 si dilungano, tutte protese a rassicurare i tifosi partenopei. Sembra questione di ore, ma per l’ufficialità bisognerà ancora attendere. Dopo la conferma della dirigenza Lille e la telefonata di Koulibaly all’attaccante nigeriano, ha parlato anche il fratello maggiore. Intervistato da EuropaCalcio, Andrew Osimhen ha confermato la scelta di Victor di approdare a Napoli.

Durante quella visita a Napoli di due giorni è rimasto impressionato dalla città. A ogni modo, la cosa più importante è che giochi. Victor è un combattente nato, ha lasciato l’Africa per andare in Germania da solo quando era ancora un ragazzino, prima di volare in Belgio e poi al Lille in Francia.

Andrew Osimhen allevia anche le preoccupazioni riguardo la brusca decisione di separarsi dai suoi due agenti pochi giorni dopo la visita a Napoli: “Non era più contento con i vecchi agenti. D’Avila ha poi fatto un grandissimo lavoro in questa operazione. A volte devi cambiare le persone vicino a te, considerando anche l’importanza di questo trasferimento“.

Alcune voci avevano riportato un interesse del Liverpool per il giocatore, e questo secondo molti è stato il reale motivo dietro al rallentamento della trattativa; ma il fratello glissa sull’argomento: “Non confermo perché non lo so. In periodi come questi se ne leggono tantissime di voci di mercato e di accostamenti“.

La scelta di Osimhen è stata dettata da particolari condizioni favorevoli che ha riscontrato entrando in contatto con l’ambiente napoletano: “È stato molto felice di incontrare mister Gattuso, è un allenatore che segue e tiene molto ai suoi giocatori. Ma anche quel meeting a Capri con De Laurentiis è stato molto positivo. Victor mi ha descritto ADL come una persona buona e familiare“.

