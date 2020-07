Pallotta striglia la Roma: "Con l'Udinese partita vergognosa!"

Dopo il ko col Milan la squadra di Fonseca inciampa ancora, stavolta uno stop inaspettato contro i friulani, e il proprietario tuona dagli Stati Uniti: la Champions League ora è un miraggio e di questo passo si rischia anche l'Europa League. Domenica c'è la trasferta al San Paolo contro il Napoli, la squadra di Fonseca deve reagire e dare una scossa all'ambiente.

In casa Roma l'aria si fa sempre più pesante e la sconfitta con l'Udinese, arrivata subito dopo quella di San Siro col Milan, ha fatto infuriare tutti, in primis il patron James Pallotta che dagli Stati Uniti ha fatto sapere tutto il suo disappunto intervenendo a LaRoma24.it.

È stata una partita vergognosa

Serie A La Serie A in Diretta TV e Live Streaming: date, orari e nuovo calendario di tutti i match DA 10 ORE

Un commento secco, che non lascia spazio ad interpretazioni, visto che contro i friulano ci si attendeva una riscossa, un segnale dopo lo scivolone del Meazza. Ora i giallorossi sono piombati a -12 dal quarto posto dell'Atalanta, la Champions League è svanita e anche l'Europa League non è più scontata visto che il Milan è a soli 5 punti e il Verona a -6: domenica c'è la trasferta al San Paolo contro il Napoli di Gattuso e in caso di nuovo ko ci sarà l'aggancio da parte dei partenopei.

Purtroppo è l'intero ambiente che è depresso: i cambi di Fonseca non hanno portato risultati, l'addio del ds Petrachi non ha facilitato le cose, i giocatori sono smarriti e si sentono tutti sul mercato, l'espulsione di Perotti, capitano, è l'emblema che le cose non vanno. "Sono preoccupato, non c'è un problema tattico ma mentale. Ormai recuperare l’Atalanta è impossibile ma dobbiamo lottare fino alla fine", le parole di Fonseca dopo l'Udinese.

E' chiaro che il nervosismo di Pallotta è evidente, anche perchè i risultati i risultati sul campo non aiutano nella questione della vendita del club: il boss americano resta alla ricerca di nuovi acquirenti dopo il no rifilato all'offerta di 575 milioni da parte del Gruppo Friedkin.

Play Icon WATCH Fonseca: "Partita vergognosa per Pallotta? È una sua opinione, non la commento..." 00:01:23

Serie A Fonseca: "Difficile da spiegare quello che sta succedendo, sono preoccupato" DA 12 ORE