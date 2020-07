Sembrava tutto perso per il Parma, sotto 2-0 al 90'. Invece nel recupero succede il miracolo: Kurtic accorcia, Inglese al 95' trova l'insperato pareggio. Ducali che dopo 4 sconfitte consecutive tornano a fare punti. Delusione immensa per il Bologna che gioca un match quasi perfetto, fino a incassare due gol nel recupero.

Incredibile partita al Tardini. Al 90' sembrava tutto perso per il Parma: una partita non certo bella dei ducali, praticamente mai pericolosi dalla parte di Skorupski. Dall'altra parte un buonissimo Bologna, preciso in difesa e cinico in attacco. Un 2-0 che non sembrava essere messo in discussione.

Poi il clamoroso epilogo in tre minuti. Al 92' Kurtic accorcia le distanze su corner, a tempo scaduto una palla buttata in mezzo trova l'indecisione tra Skorupski e Tomiyasu, il rientrante Inglese trova un clamoroso pareggio.

E così l'ennesima partita da dimenticare del Parma si trasforma in un pareggio scaccia crisi. La quinta sconfitta di fila dei ducali era ad un passo, in fin dei conti anche meritata contro un Bologna ben messo in campo. Ma alla fine il Parma pareggia 2-2. Sono 40 i punti del Parma, che finalmente può festeggiare la clamorosa salvezza. Da salvare nei padroni di casa di questo match c'è il risultato e la rimonta negli ultimi secondi, poi però poco altro. Però almeno i crociati tornano a fare punti dopo una vita. E poi c'è il ritorno del mitico Bobby English, subito a segno.

Un vero peccato per il Bologna, che con una facilità disarmante chiude il primo tempo 2-0 giocando un ottimo calcio, contro un Parma messo in campo in maniera confusa, senza Kulusevski e Gervinho e Kucka punta centrale. Nella ripresa Skorupski non subisce grossi pericoli, sino all'incredibile epilogo finale. La squadra di Mihajlovic rimane decimo in classifica a quota 42.

Tabellino

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini (dall'82' Pezzella, Iacoponi, B. Alves (dal 46' Karamoh), Gagliolo; Hernani, Scozzarella (dal 46' Kulusevski), Kurtic; Darmian, Kucka (dal 57' Grassi), Sprocati (dal 57' Inglese).

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani (dal 43' Mbaye), Danilo, Dijks; Dominguez (dal 75' Svanberg), Medel (dal 90' Ruffo Luci); Orsolini (dal 75' Skov Olsen), Soriano, Sansone (dal 75' Palacio); Barrow.

GOL: Danilo (B), Soriano (B), Kucka (P), Inglese (P),

ASSIST: Orsolini (B), Kurtic (P),

AMMONITI: Bruno Alves (P), Barrow (B),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Mariani

La cronaca in 8 momenti chiave

04' GOL BOLOGNA IN AVVIO: Dal corner di Orsolini palla in mezzo e Danilo stacca di testa e la mette dentro.

16' SORIANO RADDOPPIA: Il giocatore del Bologna prende palla al limite, se la porta sul sinistro e calcia a giro nell'angolino basso.

62' CONTROPIEDE DI BARROW: Fa tutto da solo l'attaccante, si invola dall'area avversaria e inseguito da Gagliolo tenta il diagonale, bloccato da Sepe.

80' BOTTA DI GRASSI: Bel diagonale del centrocampista, bravo il portiere a respingere in tuffo.

87' MBAYE SALVA SULLA LINEA: Corner in mezzo, Skorupski esce ma gli scappa la palla. Arriva il pallone a Inglese che tira di destro, ma Mbaye respinge sulla linea.

89' PALACIO PROVA A PIAZZARLA: Gran giocata di Dijks sulla fascia, palla in mezzo rasoterra per Palacio che la piazza di destro, di un filo fuori.

90+2' KURTIC ACCORCIA: Dalla bandierina palla in mezzo, Barrow spizza ma la sfera arriva sulla testa di Kurtic che la mette dentro.

90+5' INCREDIBILE PAREGGIO DI INGLESE: Cross dentro di Kurtic, indecisione tra Skorupski e Tomiyasu, Inglese è lestissimo e trova il pareggio

La statistica chiave

Primo punto del Parma dopo quattro partite di fila. Per la prima volta dalla ripresa del campionato, non c'è un rigore a favore o contro in un match della squadra ducale.

Il momento social

MVP

Roberto SORIANO - Bravissimo nel gol del raddoppio, ottimo in fase offensiva soprattutto nel primo tempo. Utilissimo anche in ripiegamento.

Promosso

Roberto INGLESE - Entra un po' timoroso, poi però si vede che è carico e prova diverse conclusioni in area di rigore. Nel finale trova il gol che ridà il sorriso a tutta la società.

Bocciato

Matteo SCOZZARELLA - Totalmente immobilizzato dalla squadra avversaria, non tocca un pallone, costringendo i ducali a continui lanci offensivi, facile preda per Danilo e compagni.

