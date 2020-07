Parma-Bologna: probabili formazioni e statistiche

Sono 33 i precedenti tra Parma e Bologna in Serie A: nove vittorie, 14 pareggi e 10 sconfitte per i crociati.

Probabili formazioni

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, B. Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D'Aversa

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Nessuno

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Dijks; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

Squalificati: Denswil

Indisponibili: Poli, Santander

Statistiche Opta

L’ultimo successo del Parma contro il Bologna in Serie A risale al dicembre 2012 (2-1 al Dall’Ara): da allora, due successi dei rossoblù e quattro pareggi.

Sono 16 le sfide in casa del Parma, con il Bologna in trasferta, per un bilancio che conta cinque vittorie interne, otto pareggi e tre successi esterni.

Il Parma ha perso le ultime quattro partite interne di Serie A: i crociati non hanno mai registrato cinque sconfitte consecutive in casa nel massimo campionato italiano.

Il Bologna ha vinto le ultime due trasferte di campionato contro Sampdoria e Inter: negli ultimi 55 anni di Serie A, solo una volta i rossoblù hanno collezionato tre successi esterni consecutivi (nel 2016).

Solo Brescia (39.2%) e Sampdoria (41.4%) hanno registrato un possesso palla medio più basso del Parma (42.3%) nella Serie A 2019/20.

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha vinto il 50% delle sfide di Serie A contro il Parma: per lui cinque successi in 10 incontri (4N, 1P).

Contro nessun'altra squadra, Jasmin Kurtic, del Parma, ha segnato più gol (tre reti in 13 sfide) in Serie A che contro il Bologna.

L'attaccante del Bologna, Nicola Sansone, ha preso parte a tre reti (due centri, un assist) in tre sfide contro il Parma in Serie A; tuttavia, tutti questi gol sono arrivati nello stesso match (Sassuolo-Bologna 4-1 del marzo 2015).

Il Parma è la vittima preferita in Serie A dell'attaccante del Bologna, Rodrigo Palacio: per lui 10 reti in 14 sfide, inclusa la sua prima marcatura nella competizione, arrivata, nel dicembre 2009, con il Genoa.

