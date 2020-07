Parma, c'è un positivo al Covid-19: non si tratta di un giocatore e il soggetto è già stato isolato

L'ha comunicato la stessa società emiliana con una nota ufficiale. Tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test, hanno iniziato l’isolamento presso il Centro Sportivo ma potranno continuare regolarmente l’attività.

Nuovo caso di positività al Covid in Serie A. Si tratta di un membro del Parma, come comunicato dalla stessa società emiliana con una nota ufficiale. Nel comunicato si legge anche che non si tratta di un giocatore e che il soggetto, asintomatico, è già stato isolato secondo le direttive federali e ministeriali.

Play Icon WATCH Ranieri: "La Serie A che riparte dopo il Covid è falsata. Non è una scusa, è la realtà" 00:00:59

Serie A Pioli: "Il mio futuro? Non so se il Milan ha già deciso, non è una mia preoccupazione" DA UN' ORA

Per quanto riguarda il resto della cosiddetto gruppo squadra, tutte le persone sono già state testate, con esito negativo. Anche per loro è iniziato l'isolamento presso il Centro Sportivo ma potranno comunque proseguire l'attività, venendo in ogni caso monitorati. Negli scorsi mesi anche l'allenatore D'Aversa e due calciatori del Parma erano risultati positivi.

Play Icon WATCH Benevento in Serie A: grande festa in città, il pullman della squadra sfila tra i tifosi 00:01:00

Serie A Probabili formazioni della 32a giornata: Dzeko out, gioca Kalinic. Lautaro ed Eriksen dal 1' DA 2 ORE