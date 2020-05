Parma, due giocatori in isolamento: positivi al primo tampone, negativi al secondo

Parma training 2019 - Imago pub only in ITAxGERxSUIxAUT

"Due calciatori che sono risultati positivi al primo tampone e negativi al secondo", si legge in un comunicato ufficiale del club.

Il Parma ha comunicato in una nota ufficiale "che nei giorni scorsi tutti i membri della rosa, dello staff tecnico e i componenti del cosiddetto 'gruppo squadra' – per un totale di circa una sessantina di persone – sono stati sottoposti a tamponi e test sierologici, nell’ambito delle indicazioni previste per la ripresa degli allenamenti delle squadre di calcio professionistiche".

"All’esito degli esami - si legge nel comunicato sul sito web del club ducale - tutti i membri del Gruppo squadra sono risultati negativi ai due tamponi per il Covid 19 effettuati nell’arco di 24 ore, tranne due calciatori che sono risultati positivi al primo tampone e negativi al secondo". "Gli atleti – entrambi in ottime condizioni fisiche ed asintomatici – sono stati comunque posti in immediato isolamento e la società li terrà costantemente monitorati. Tutto il resto del gruppo - prosegue il club - ha proseguito le visite medico sportive propedeutiche all’inizio degli allenamenti collettivi, previsti presso il Centro Sportivo di Collecchio da lunedì 18 maggio, nel rigoroso rispetto delle indicazioni e dei protocolli vigenti a tutela della salute dei tesserati".

