Parma-Fiorentina: probabili formazioni e statistiche

Sono 45 le sfide tra Parma e Fiorentina in Serie A: per la squadra di casa 14 vittorie, 16 pareggi e 15 sconfitte.

Probabili formazioni

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D'Aversa

Serie A La Serie A in Diretta TV e Live Streaming: date, orari e nuovo calendario di tutti i match DA 18 ORE

Squalificati: Hernani

Indisponibili: Nessuno

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella, Dalbert; Duncan, Pulgar, Castrovilli; Chiesa, Cutrone, Ribery. All. Iachini

Squalificati: Vlahovic

Indisponibili: Kouamè

Statistiche Opta

Sono 45 le sfide tra Parma e Fiorentina in Serie A: per la squadra di casa 14 vittorie, 16 pareggi e 15 sconfitte.

Il Parma è imbattuto da tre partite di Serie A contro la Fiorentina (2V, 1N): non registra una serie più lunga senza sconfitte contro la Viola nella competizione dal 2004 (3V, 2N).

Il Parma ha vinto soltanto una delle ultime otto partite di Serie A contro la Fiorentina disputate nel girone di ritorno; tuttavia si tratta della gara più recente, del maggio 2019.

La Fiorentina è a secco di gol da due trasferte di Serie A contro il Parma e solo negli anni '90 è arrivata a tre di fila senza segnare contro i Crociati.

Il Parma ha perso le ultime tre partite interne di Serie A, segnando una sola rete nel parziale - gli emiliani non registrano quattro sconfitte di fila in casa in campionato dal febbraio 2019.

Dopo 14 trasferte di campionato, la Fiorentina ha esattamente gli stessi punti della scorsa stagione (16) e lo stesso numero di gare in cui ha tenuto la porta inviolata (tre).

Il tecnico della Fiorentina Giuseppe Iachini ha perso il 50% delle sfide di Serie A contro il Parma (3/6) - completano due pareggi e un successo.

L'attaccante del Parma Gervinho ha segnato tre gol in sette sfide contro la Fiorentina in Serie A, incluso quello del momentaneo vantaggio nell'1-1 del girone d'andata.

La Fiorentina è la vittima preferita in Serie A dell'attaccante del Parma Gianluca Caprari, che contro la Viola ha realizzato quattro reti in sette presenze.

Federico Chiesa della Fiorentina ha segnato tre reti in trasferta in questo campionato: dovesse trovare il gol eguaglierebbe il suo record di gol fuori casa in una singola Serie A, stabilito nella scorsa stagione.

Play Icon

Serie A Iachini: "Puniti da due errori individuali. Dobbiamo essere più concreti, è il sale del calcio" IERI A 06:41