Il vantaggio di Gervinho dura fino all'84', i nerazzurri giocano male, ma alla fine arrivano le reti dei due difensori. Conte tira un sospiro di sollievo, Juventus dista sempre 8 punti

Fa tutto la difesa nerazzurra. In negativo per oltre 80 minuti, in positivo con i gol finali di De Vrij e Bastoni, che cambiano il risultato, l'umore e probabilmente il destino di questo finale di campionato dell'Inter. La serata del Tardini, peró, mette in evidenza ancora una volta i problemi difensivi di una squadra che nei mesi ha perso soliditá e compattezza. Le frecce fiammanti chiamate Gervinho e Kulusevski hanno messo in imbarazzo per gran parte del match la retroguardia nerazzurra. Un'Inter abulica, poco coesa, in difficoltá nei suoi uomini chiave e con i due davanti poco serviti. La reazione finale allontana i cattivi pensieri e dá una scossa d'energia a un gruppo che ha bisogno di ritrovarsi. Atalanta tenuta a quattro punti di distanza, la vetta ne dista otto. 10 giornate per dimostrare che il gioco espresso contro il Parma é frutto solo della stanchezza e di una serata storta.

Il tabellino di Parma-Inter 1-2

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini (Dall'87' Darmian), Dermaku (Dal 77' Regini), Bruno Alves, Gagliolo (Dal 46' Pezzella); Kurtic, Scozzarella (Dal 55' Hernani), Kucka; Kulusevski, Cornelius, Gervinho (Dall'87' Brugman). All. D’Aversa

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Godin (Dal 73' Bastoni); Candreva (Dal 68' Moses), Barella, Gagliardini, Biraghi (Dal 68' Young); Eriksen (Dal 68' Sanchez); Lukaku, Lautaro (Dall'89' Borja Valero). All. Conte (in panchina Stellini)

Arbitro: Maresca

Gol: 15' Gervinho (P), 84' De Vrij (I), 87' Bastoni (I)

Assist: Kucka, Lautaro, Moses

Ammoniti: Lautaro, Dermaku, Gagliardini, Kucka, Godin, Kurtic, Moses

Espulso Kucka (P) all'85' per proteste.

Note: espulso Berni dalla panchina.

La cronaca in 8 momenti chiave

12' - Prima grande occasione del match. Laurini va via a Biraghi e mette dietro per Gervinho, che col mancino mette a lato da ottima posizione.

15' - GERVINHO! GOL! 1-0 Parma! Gran gol dell'ivoriano. Lancio lungo di Kucka, controllo dentro l'area, dribbling secco su Candreva che scivola, finta e destro all'angolino sul secondo palo.

22' - Occasione Inter. Lukaku si allarga a sinistra e crossa dietro, Barella prova a colpire di prima intenzione. Tiro fuori, ma brividi.

26' - Cornelius si divora il 2-0. Contropiede del Parma, con Gervinho che si invola e serve tutto solo il danese, che col destro calcia altissimo.

57' - Buona chance per Kulusevski, che controlla, si accentra e calcia col mancino. Palla vicina al primo palo.

80' - Gran tiro improvviso da fuori di Sanchez, sicuro Sepe nella respinta.

84' - PAREGGIO DELL'INTER. 1-1. GOL! Corner da destra, sponda aerea di Lautaro e gol di testa di De Vrij.

87' - BASTONI! GOL! 1-2 INTER. Clamoroso. La ribalta l'Inter. Cross di Moses e colpo di testa di Bastoni tutto solo sul secondo palo.

La statistica

Da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (2004/05), Gervinho è solamente il 3º giocatore del Parma ad aver preso parte a 10+ gol per due campionati consecutivi, dopo Domenico Morfeo (2004/05 e 2005/06) e Sebastian Giovinco (2010/11 e 2011/12).

Il migliore

GERVINHO - Se gli si lascia campo, resta devastante. Quando parte non viene mai fermato. Il gol é bellissimo, tante giocate pregevoli.

Il peggiore

Cristiano BIRAGHI - Kulusevski e Laurini lo mettono in imbarazzo. Viene sovrastato di continuo. Sempre saltato, sempre in difficoltá.

