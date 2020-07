Parma-Napoli: probabili formazioni e statistiche

Sono 35 i precedenti tra Parma e Napoli nel massimo campionato: per i crociati 13 vittorie, sette pareggi e 15 sconfitte.

Probabili formazioni

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All. D'Aversa

Serie A Scudetto, Champions, Europa League e salvezza: le volate a 4 giornate dalla fine DA 3 ORE

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cornelius, Scozzarella, Kucka, Bruno Alves, Gagliolo

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne. All. Gattuso

Squalificati: Milik

Indisponibili: Mertens, Younes

Statistiche Opta

Sono 35 i precedenti tra Parma e Napoli nel massimo campionato: per i crociati 13 vittorie, sette pareggi e 15 sconfitte.

Bilancio in equilibrio nelle ultime sette sfide di Serie A tra Parma e Napoli, con tre successi per parte e un pareggio.

Il Parma ha affrontato 17 volte il Napoli in gare interne: per i padroni di casa otto vittorie, tre pareggi e sei sconfitte.

Il Parma ha vinto solamente una delle ultime otto partite casalinghe contro il Napoli in Serie A, con due pareggi e cinque successi partenopei nel periodo.

Il Parma è andato a segno nelle ultime nove partite di Serie A, non arriva ad almeno 10 da aprile 2014 (11 in quel caso).

Solo l’Inter (18) ha mandato in gol più giocatori differenti rispetto al Napoli in questa Serie A (16).

A partire dalla scorsa stagione il Napoli è la prima squadra nei Top-5 campionati europei ad aver colpito 50 legni.

Solo due dei sette gol di Gervinho in questo campionato sono arrivati in partite casalinghe: le due reti tuttavia sono arrivate nelle ultime tre gare interne dell’attaccante del Parma, che in precedenza era rimasto a secco per 14 incontri al Tardini.

Il primo gol dell'attaccante del Napoli Lorenzo Insigne in Serie A è arrivato proprio contro il Parma nel settembre 2012.

Tra i giocatori di questa Serie A, Piotr Zielinski è quello che ha disputato più partite in tutte le competizioni nella stagione in corso (44).

Serie A Napoli, il calendario completo: date, orari e programmazione di tutte le partite fino al 2 agosto DA 12 ORE