Parolo: "Non capisco perché non possiamo allenarci. Forse qualcuno non vuole ricominciare?"

Il vice capitano della Lazio non le manda a dire dopo la decisione del Governo di posticipare l'inizio degli allenamenti per squadre di Serie A fissato al prossimo 18 maggio, con conseguente slittamento della ripartenza del campionato.

Ok ai runner, alle corse in bici, ma gli allenamenti per i professionisti della Serie A sono ancora in naftalina. Si, perché a seguito del nuovo Decreto e delle parole del Ministro dello Sport Spadafora, le squadre di Serie A potranno tornare ad allenarsi solo il 18 maggio. Cosa che, inevitabilmente, fa slittare il campionato a non prima del 10 giugno. Decisione, questa, che non va tanto bene a Marco Parolo, vice capitano della Lazio che si sente discriminato in quanto calciatore. Altre categorie di sportivi hanno avuto l'ok...

Non mi aspettavo questa decisione. Non capisco perché noi calciatori non possiamo allenarci. Si può andare a correre nei parchi. E io cosa faccio vado lì quando ho un centro sportivo? La categoria dei calciatori è stata penalizzata. [Marco Parolo alla radio ufficiale della Lazio]

Perché si può andare a correre nei parchi e non in un centro sportivo? È questa la domanda che si pone il vice capitano della Lazio che cita proprio l'esempio di Formello, il centro sportivo della squadra biancoceleste, che per come strutturato può garantire tutte le norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di distanziamento sociale.

C’è maggior sicurezza nel campo all’interno di un centro sportivo, in cui non ci sono buche e si possono fare gli stessi lavori fatti prima della quarantena lontano da altre persone. Noi abbiamo Formello che ha 5/6 campi, possiamo stare distanziati benissimo, in maggior sicurezza rispetto ad un parco pubblico

Anzi. È un'altra domanda quella che si pone Parolo: "forse qualcuno non vuole far ripartire il campionato?"

I protocolli sono al vaglio degli esperti, ma quelli riguardano la gestione del gruppo squadra. Se c’è la sicurezza dell’allenamento individuale, si deve poter fare. Questo Decreto ci penalizza. Forse c’è qualcuno che non vuole tentare di ricominciare. Vorremmo che tutti gli atleti professionisti avessero gli stessi trattamenti

