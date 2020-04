Pastore, il Covid-19 insegna: "Basta cene e belle macchine, si vive bene anche con poco"

Javier Pastore racconta la situazione del coronavirus in Italia all’Agencia Córdoba Deportes in Argentina. In questa lettera ringrazia la Roma per la tempestività con cui si è mossa, ricordando a tutti che non serve avere lussi per vivere bene, per questa situazione ci ha insegnato ad adattarci e a star bene con poco.

La quarantena può essere sfruttata, anche come periodo per riflettere e per essere grati di quello che si ha, più che lamentarsi di quello che manca. Lo sa bene Javier Pastore, giocatore della Roma, che affida le sue parole ad una lettera in cui racconta la quarantena all’Agencia Córdoba Deportes per descrivere la situazione italiana, come riporta il Corriere dello Sport.

Una cosa positiva è che ho molto più tempo da condividere con i miei figli e la mia famiglia.

Dalla Cina a Roma, una situazione che in Italia, racconta Pastore sembra simile a quella di Wuhan.

Quando sono iniziati i test abbiamo visto che in Italia c’erano molte persone infette. Abbiamo iniziato a spaventarci di più e abbiamo smesso di uscire e andare in luoghi pubblici. È stato qualcosa di molto veloce, specialmente quello che è successo nel nord Italia, che in breve tempo ha iniziato ad avere molti casi con tanti decessi e che ha preoccupato l’intera popolazione. La Roma si è mossa rapidamente, si è comportata nel migliore dei modi, si è presa cura di noi e delle nostre famiglie, si è schierata dalla nostra parte. Pensavamo che sarebbero state un paio di settimane e che tutto sarebbe tornato alla normalità, ma le settimane passavano e ci siamo resi conto che ogni giorno che passava diventava qualcosa di più serio e pericoloso

Questo periodo sarà sicuramente ricordato ma, come ricorda Pastore, dal Coronavirus abbiamo anche imparato ad apprezzare le piccole cose.

Sarà sicuramente un brutto aneddoto che dovremo raccontare e che durerà a lungo. Questo virus porterà molte riflessioni, oggi si riflette molto, si pensa e si ripensa. La verità è che molte volte le persone vivono pensando a cose materiali o cose da mostrare agli altri, pensano che questo li renda persone migliori o migliori amici, non lo so. Ora invece ci rendiamo conto che con poco si può vivere, che con le piccole cose siamo felici e che passare il tempo con la famiglia ci rende sereni. Queste sono cose che non sono si pensano nella vita di tutti i giorni, nella vita normale. Pensiamo di andare a cena, nella bella macchina o di fare cose stravaganti, ma ora ci stiamo rendendo conto che con pochissimo siamo felici. Oggi ci rendiamo conto che l’importanza della vita è davvero un’altra e non esagerare nel lusso o altro, ma essere in buona salute, essere in grado di parlare con la propria famiglia e sapere che stanno bene. Ci riempie la nostra anima e il nostro cuore sapere che un’altra persona sta bene. Non si pensa ad altro se non ai sentimenti, ai bei pensieri diretti verso le altre persone. Questo è ciò che ci riempie davvero e ci fa andare a dormire la notte

