Messo alla porta la scorsa estate da Paratici, che ha cercato acquirenti più o meno ovunque in Europa, un anno dopo Paulo Dybala è ritornato il centro della Juventus, il punto focale dell'attacco, il vero uomo decisivo del 9° Scudetto consecutivo. Il 'segreto' in un cambio di ruolo che è uno dei chiari meriti - se non il chiaro merito - di Maurizio Sarri.

Tra le molteplici storie personali della Juventus legate a questa stagione, ce n’è una più preziosa della altre: quella di Paulo Dybala. Un anno fa, più o meno di questo periodo, il suo capitolo Juventus dentro la personale biografia calcistica della vita, è stato davvero a qualche capoverso dalla conclusione. Colpi di penna che sembravano impossibili dopo la partenza di Massimiliano Allegri – uomo che l’ha prima lanciato e poi rinchiuso dentro un ruolo che non gli apparteneva – e che lo consegnava a un tecnico che coi ‘piccoletti’ di talento aveva sempre avuto una storia di successo: Maurizio Sarri.

Eppure, gli intrecci di un mercato sempre più attento a rispondere alle logiche economiche che a quelle del campo, l’aveva messo lì, alla porta di servizio, offerto – è bene ricordarlo – qua e là a tutta Europa, perché la dirigenza non era riuscita a sbarazzarsi di un ingaggio importante come Higuain... E in qualche modo si dovevano far tornare i conti.

Quel che è successo nei dettagli, la verità, non la sa bene davvero nessuno: un rifiuto del diretto interessato, si mormora; un incastro sfumato; la non totale convinzione della Manchester sponda rossa. Alla fine Paulo Dybala però è rimasto a Torino. Perché in fondo c’era ancora qualcosa da dimostrare. E mai, congiunzione astrale, si è rivelata così gradita per entrambe le parti.

Perché se è vero che Dybala ha avuto anche stagioni più prolifiche in maglia bianconera, mai come quest’anno l’argentino ha dato la sensazione di essere così incisivo nei momenti decisivi; condizione e caratteristica, quest’ultima, riservata più alla definizione dei ‘fuoriclasse’ che dei semplici ‘campioni’.

Già perché il problema di Dybala, se tale lo possiamo definire, era in fondo più semplice del previsto. E qualcuno, definito eretico agli occhi dell’integralismo allegriano, l’aveva già individuato a tempo debito: giocare più vicino alla porta.

Ecco perché tra i meriti di Sarri, il più evidente, è stato proprio il cambio di posizione – e conseguente dimensione calcistica – di Paulo Dybala; che finalmente dismessi i pesanti panni del ‘calciatore aerobico’ (cit. Allegri) e di quella specie di clone di Messi che in Argentina e buona parte della stampa gli avevano cucito addosso, è tornato a fare ciò per cui in Italia si era fatto conoscere: giocare nello stretto vicino alla porta. Combinazioni rapide, dribbling secchi e gol. E’ stato questo il Paulo Dybala della stagione juventina. E come per magia, nel suo vero habitat, si è ritrovato. Si è riscoperto ‘joya’ e ha ritrovato la gioia, in una curiosa assonanza fonetica tra due lingue perfetta per definire la ritrovata brillantezza di una pietra preziosa che era stata prima smarrita e poi quasi svenduta al primo offerente.

E’ Dybala il giocatore simbolo dell’annata della Juventus perché, al di là di Ronaldo, che nient’altro ha fatto che proseguire con ciò con cui aveva abituato in carriera – segnare gol e infrangere record – è il primo vero intervento sarriano nello scacchiere tattico della Juventus. Il suo merito principale. Perché se è vero che la sua squadra ancora non gioca con una linea di difesa alta; se è vero che le combinazioni rapide palla a terra ancora non creano la quantità di occasioni che facevano a Napoli; se è vero che “il bello” più in generale non si è ancora palesato; altrettanto vero è che quel “ho cercato di convincere Dybala a giocare più vicino alla porta” ha portato i suoi frutti. Lo zampino di Dybala è così arrivato quando più contava. Il gol di San Siro a inizio campionato a interrompere e riportare sulla terra il filotto iniziale di sole vittorie dell’Inter; il sigillo decisivo di Bergamo nella sfida dell’andata contro l’Atalanta; la serpentina nell’ultima prima del lockdown che umiliava la difesa dell’Inter; e poi tutti i gol decisivi a sbloccare la gara nel periodo post-ripresa, quello dove la Juventus ha sofferto di più e più bisogno della giocata del singolo ha avuto.

Paulo Dybala è così tornato grande, nell’incoronazione di una stagione di rilancio che ancora non può dirsi finita. Il Lione prima – con un biglietto per Lisbona poi - e qui la Joya spera nell'aiuto dei compagni – i prossimi obiettivi concreti. Per un’estate che, rinnovo permettendo, certamente sarà diversa dalla precedente. I sacrificabili, oggi, sono diventati altri. E un grazie speciale, sia lui che la Juventus, lo devono certamente a Maurizio Sarri: contestabile su tanti aspetti, ma non nel riallineare il destino bianconero di Dybala. Come sempre gli è successo in carriera, del resto, quando si è trattato di talentuosi ‘piccoletti’.

