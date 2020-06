Picault: "A Cagliari l'allenatore mi diceva 'Scimmia torna nella giungla'; Melis: "Smentisco tutto"

Fafà Picault, attaccante del FC Dallas in MLS, ha un passato al Cagliari dove ha giocato nelle giovanili fino al 2011. Negli ultimi giorni ha scagliato una brutta accusa ai danni del suo ex allenatore, reo di averlo chiamato 'scimmia' e di avergli detto "torna nella giungla in Africa". Giorgio Melis però si difende: "Mai detto, uscita a vuoto da parte del giocatore che io ho portato a Cagliari".

Le polemiche sul tema razzismo continuano e, sfruttando il filone di queste ultime settimane, altri giocatori e atleti hanno voluto portare la loro testimonianza durante la loro vita e la loro carriera. Così ha fatto Fabrice Picault, attaccante del FC Dallas, squadra di MLS, che ha raccontato la sua esperienza di quando ha giocato nelle giovanili del Cagliari (dal 2006 al 2011).

Accuse importanti quelli di Fafà Picault nei riguardi del suo ex allenatore e di tutto l'ambiente Cagliari...

Il nostro allenatore delle giovanili è una delle persone peggiori che abbia mai conosciuto. Ogni giorno dovevo fare i conti con lui che mi chiamava scimmia o che mi diceva di tornare nella giungla in Africa. Poi diceva che i giocatori di colore non hanno tecnica e che io ero solo veloce e che il Cagliari mi aveva acquistato per quello, per correre. In quel periodo mi avevano attaccato delle figurine con una scimmia dentro al mio armadietto e per questo mi capitava di fare a botte almeno due volte a settimana

Nel 2012 Picault, che ha debuttato anche nella Nazionale maggiore degli Stati Uniti nel 2016, è poi tornato in patria per indossare la maglia della squadra T.B. Rowdies (Florida), dicendo addio alla squadra sarda. In Europa ha giocato anche con lo Sparta Praga (Repubblica Ceca) e St.Pauli (Germania).

Non è mancata la risposta del suo ex allenatore, Giorgio Melis...

Io razzista? Ma quando mai! Smentisco categoricamente ogni tipo di affermazione di Picault. Non avrei mai permesso simili atteggiamenti nella mia squadra perché non fa assolutamente parte del mio modo di essere. Mio e di tutti quelli che gravitavano intorno al settore giovanile in quegli anni, dirigenti compresi. È un'accusa che non sta né in cielo né in terra. Quando, negli anni '80 ero ancora un calciatore e facevo le trasferte fuori dall'isola, ci chiamavano 'sardignoli' e 'pastori' e ho lottato tanto contro questo atteggiamento che ho subito in prima persona. [Giorgio Melis, ex allenatore giovanili Cagliari a Tuttomercatoweb]

Fafà ha un carattere particolare, è certamente un po' permaloso, ma con questa uscita ha toppato alla grande. Sono stato io a insistere per portarlo al Cagliari da Miami, ho conosciuto la famiglia a cena e posso dire che erano persone in gamba. Da lui mai mi sarei aspettato un'uscita a vuoto di questo tipo, non ho mai detto né fatto nulla di tutto ciò di cui mi accusa. A Cagliari in quegli anni è esploso David Suazo, non ha proprio senso parlare di ambiente razzista. Auguro a Fafà il meglio per la sua carriera, ma questa volta si è sbagliato di grosso e mi dispiace proprio tanto

