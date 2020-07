Pioli: "Le prossime partite ci diranno chi siamo. Ibra? Un vincente, era scontento perché perdevamo"

Nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Parma, Stefano Pioli ha parlato della mentalità positiva che la sua squadra sta dimostrando partita dopo partita. Il tecnico è ritornato sulle condizioni dei propri giocatori: da Ibrahimovic, a Theo Hernandez e Leao.

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha risposto da Milanello alle domande dei giornalisti in vista della partita contro il Parma. Sicuramente si tratta di punti importanti per la classifica dei rossoneri, che si trovano settimi in classifica a due punti dal Napoli: "Sono i punti che fanno la differenza, dobbiamo aggiungere punti importanti in classifica se vogliamo tornare in Europa. Stessa concentrazione con tutti, il Parma è un avversario difficile, ha belle qualità, dovremo essere preparati”.

Una questione di mentalità

Sarebbe un errore partire per noi da zero ogni partita. Abbiamo costruito un’idea, una mentalità su come fare le partite. Partiamo sempre su quello che abbiamo fatto di buono, abbiamo la nostra mentalità che ci ha potato a risultati importanti. Dobbiamo continuare su questo trend. 6 partite in 18 giorni ci diranno chi siamo.

Sugli elogi di Paolo Maldini

Quando le persone che ci vedono lavorare danno giudizi positivi fa piacere. Sono contento del lavoro che facciamo, dello staff. Ci stimola e dobbiamo continuare così.

Sulle difficoltà contro le "piccole"

Si lavora sulla testa, comanda il resto del corpo. Se rigiocassimo altre 100 volte con la SPAL la vinceremmo 99 volte. Non siamo riusciti a segnare tanto per quanto abbiamo creato. Sapremo approcciare bene la gara di domani, perché non abbiamo ottenuto quello che vogliamo.

Zlatan Ibrahmovic, Napoli-Milan, Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

Sulla condizione dei giocatori

Ibrahimovic:

L’infortunio che ha avuto gli ha tolto condizione, non può essere sempre brillante. Deciderò domattina con la rifinitura. Zlatan è un vincente, è uscito non contento perché stavamo perdendo. Tutti potevamo fare meglio. Ma è motivato e sereno come tutta la squadra.

Theo Hernandez: "Il rendimento di Theo è costante. Dal punto di vista fisico è normale che cresca tanto nel corso della partita: che le sue prestazioni nel secondo tempo diventino ancora più importanti non mi sorprende. Contro il Napoli aveva contro un cliente insidioso come Callejon e lui ha fatto una gara come piace a me: completa".

Leao: "Sta crescendo tanto, ha un potenziale incredibile ma è ancora molto giovane. Sono molto contento del suo atteggiamento e del suo minutaggio, ma davanti ho tante soluzioni e reputo lui più un attaccante esterno che un centravanti. Sta crescendo in maniera costante e credo che il vero Leao lo vedremo forse l’anno prossimo".

Donnarumma: "Una delle più grandi doti di Gigio è l’equilibrio. Secondo me contro il Napoli non è colpevole sui due gol, soprattutto se consideriamo le due parate eccezionali fatte poco prima. I miglioramenti che Gigio sta avendo sono di grande valore e di una persona con grande spessore anche dal punto di vista mentale".

