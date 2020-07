Pioli: "Ora è davvero il mio Milan. Rangnick? Finiamo bene il campionato e poi si vedrà"

L'allenatore rossonero alla vigilia del big match di San Siro contro la Juventus: "Mi auguro che Calhanoglu possa essere disponibile. Ibrahimovic? E’ il giocatore più forte dal punto di vista mentale e della presenza in campo che abbia mai allenato"

Dopo aver battuto Roma e Lazio nelle ultime tre giornate, il Milan è a due soli punti dal quinto posto, con la concreta possibilità di qualificarsi alla prossima Europa League, l'ultimo obiettivo stagionale rimasto agli uomini di Stefano Pioli che rivendica il successo maturato all'Olimpico nella conferenza stampa di vigilia a Milan-Juventus, in programma a San Siro martedì sera.

Dovremo eccellere in tutto, perché giochiamo contro i migliori. Però direi che sì, questo è il mio Milan. In passato non ci eravamo riusciti con la continuità e la precisione che stiamo avendo in queste partite. Ci stiamo attestando su un livello alto, abbiamo vinto contro due squadre davanti a noi in classifica, ma contro la Juve bisogna alzare ancora di più il livello. Le motivazioni ci porteranno a superare le difficoltà.

Il tabellino contro i bianconeri quest'anno recita 2 pareggi in semifinale di Coppa Italia (con il passaggio della squadra di Sarri in finale per la regola dei gol in trasferta) e una sconfitta nel girone di andata di campionato con il gol di Dybala. Pioli si sofferma sui singoli.

Stiamo riuscendo a mettere in campo tutto quello che prepariamo durante la settimana. So di avere una squadra di qualità, degli ottimi giocatori e tanti professionisti. Calhanoglu? Gli allenamenti di oggi e domani saranno decisivi. Ha avuto una contrattura al polpaccio, dovuta ad un trauma. Mi auguro che possa essere disponibile. Mi auguro anche che possa salire il minutaggio di Ibrahimovic e il suo livello di prestazione. E’ il giocatore più forte dal punto di vista mentale e della presenza in campo che abbia mai allenato. Lo avvertono sia i suoi avversari che i suoi compagni. Theo Hernandez sta lavorando con continuità e attenzione in fase difensiva, significa che ha capito che può diventare uno dei terzini più forti del mondo se lavora sull’aspetto difensivo. Dovrà essere molto attento domani sera.

Il destino di Pioli dovrebbe essere già segnato, col club di via Aldo Rossi che ha scelto il tecnico tedesco, Ralf Rangnick per la prossima stagione. Ma l'attuale allenatore del Milan a microfoni accesi confessa di non pensarci.

A fine campionato voglio solo la soddisfazione di aver dato il massimo, poi non penso al 3 agosto ma alla gara di domani. Per lo sforzo che abbiamo fatto meritiamo di finire bene la stagione, poi le decisioni arriveranno più avanti.

