Pioli: “Quarti in classifica da gennaio. Ibrahimovic? La squadra ha bisogno di lui”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Milan. Dal prossimo avversario alle cose buone viste finora, ecco le impressioni del tecnico rossonero.

Il Sassuolo

"Noi dobbiamo puntare a raggiungere chi sta davanti a noi. Stiamo andando forte, abbiamo ancora qualche partita. Abbiamo ancora due punti di svantaggio, ma non possiamo fare altro che pensare alle nostre gare. Affrontiamo un avversario che sta andando altrettanto forte, che ha perso solo contro l'Atalanta, pareggiando contro Inter e Juventus e battendo la Lazio. E' una squadra che gioca un bel calcio. E' una delle poche squadre, forse l'unica, che ha tre attaccanti in doppia cifra, ovvero Boga, Berardi e Caputo. Il Sassuolo ha un reparto offensivo da tenere in grande considerazione e una squadra da affrontare con grande rispetto"

Serie A Milan, il calendario completo: date, orari e programmazione di tutte le partite fino al 2 agosto DA 16 ORE

Il calendario

"Saranno appuntamenti ravvicinati e tutti molto difficili, così come le prossime due partite contro Sassuolo e Atalanta. E' chiaro che la partita con il Bologna, che abbiamo chiuso abbastanza presto, abbia permesso di fare rifiatare qualche giocatore. A livello mentale siamo in un momento positivo e questo aiuta a recuperare più velocemente tra una partita e l'altra. Ieri la squadra mi sembrava stesse bene fisicamente dopo la partita".

Fiducia

“C'è più fiducia, sappiamo superare i momenti difficili delle partite perchè abbiamo più consapevolezza dei nostri mezzi. Abbiamo qualità collettive e, soprattutto, singole che ci permettono di superare le difficoltà. Stiamo correndo forte, fare i punti che abbiamo fatto era difficile da prevedere. Il serbatoio è ancora messo bene, non siamo in riserva. Le prossime due sono quelle in cui dovremo dimostrare di essere una grande squadra, poi avremo un po' più di tempo per recuperare in vista delle successive gare".

Quarti, da gennaio in poi

“Sto facendo vedere alla squadra la classifica da inizio gennaio in avanti. Siamo quarti in classifica, guardando questo periodo, e probabilmente saremo terzi questa sera. E' un lungo periodo che ci vede protagonisti di prestazioni ad altissimo livello ed è un segnale che la squadra sta dando per il presente, ma anche per il futuro. Tanti giocatori stanno dimostrando di essere all'altezza di un club così importante e di una maglia così prestigiosa".

Di Calhanoglu e Bennacer

"Era la crescita che mi aspettavo da Hakan, perchè ha qualità tecniche, fisiche e mentali per essere questo tipo di giocatore. Ha tutto per essere un top, e lo sta dimostrando. Sono convinto che può ancora crescere e diventare un giocatore di riferimento per questa squadra".

Ibrahimovic, che importanza

"Era arrabbiato perchè voleva giocare tutta la partita e fare gol. Le ultime due prestazioni di Ibra sono state di grandissimo livello, è stato un punto di riferimento per i compagni. La squadra ha bisogno di Ibra dall'inizio, quindi deve stare bene".

Play Icon WATCH Pioli: "Ibra è un riferimento per questo Milan, Kessié sta facendo prove incredibili" 00:01:06

Serie A Politano al 95' regala il successo in extremis al Napoli. La SPAL retrocede in B. Genoa ok col Lecce DA 19 ORE