Pioli: "Rangnick? Io sono orgoglioso di questi ragazzi. L'obiettivo è raggiungere Napoli e Roma"

Il tecnico del Milan è ovviamente insoddisfatto del pareggio ottenuto a Ferrara, perché poteva essere un'occasione per mettere pressione a Roma e Napoli. Invece si torna a parlare di mercato e futuro, ma Pioli la prende comunque con filosofia...

Stefano PIOLI (all. Milan)

Passo indietro? Soprattutto nel risultato. Era una partita che volevamo vincere e l'avevamo iniziata bene. In 11 contro 11 abbiamo creato tantissimo però alla prima palla inattiva abbiamo subito gol. Abbiamo concesso alla SPAL tre tiri in porta e abbiamo subito due gol. C'era ancora tutto il tempo e tutte la possibilità per riprendere la partita ma siamo stati poco precisi e poco lucidi negli ultimi 16 metri

Questo è un Milan da 7° posto?

Spero che a fine stagione la posizione sia migliore del 7° posto. La realtà dice anche che non siamo lontani dai nostri avversari molto forti che ci stanno davanti. Noi abbiamo l'obiettivo di migliorare la nostra classifica, abbiamo fatto cose molto buone, ma qualche limite ci ha impedito di vincere qualche partita. Il 7° posto vale comunque l'Europa League? Il nostro obiettivo è raggiungere il Napoli o la Roma. Adesso pensiamo alle prossime partite e speriamo di provare a raggiungere le altre squadre e valere più del 7° posto. Oggi potevamo vincere, ora avremo gare difficili, ma stimolanti

Leao e Romagnoli - SPAL-Milan - Serie A 2019/2020 - Imago Credit Foto Imago

Lazio, Juve e Napoli le prossime. Ritrova Ibra e un Leão decisivo?

Credo che però possa leggere meglio alcune situazioni. È già entrato due volte, ha segnato due gol e la sua presenza sta diventando determinante. Anche il rientro di Ibra è importante, ma avrà bisogno di minutaggio. Ci aspettano tre partite difficile, ma molto stimolanti. Dobbiamo recuperare energie e farci trovare pronti. Abbiamo le possibilità per tenere testa a questi avversari

Le voci su Rangnick?

Sto lavorando con passione e professionalità, amo questi giocatori, mi stanno dando tanto, non ho il pensiero e l'ombra di un altro allenatore, sarà quello che sarà. Ci sono ancora tante partite, a Milanello sto benissimo, stiamo lavorando bene. Le scelte si faranno alla fine, non sono ansioso e non mi sento una vittima sacrificale, sono orgoglioso di allenare questi giocatori

