Pirlo elogia Tonali: “Non è il mio erede, siamo diversi. Lui più completo di me”

Il Campione del Mondo, in diretta Instagram con l’inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis, ha speso belle parole per il talento del Brescia e ha parlato del suo rapporto con Roberto Baggio.

Quando un giovane talento esplode partono di pari passo gli accostamenti, come se fosse impellente raccogliere l’eredità di qualcuno. Per Sandro Tonali, per svariati motivi, il paragone ricorrente è quello con Andrea Pirlo e proprio il Campione del Mondo del 2006 ha parlato di questo in una diretta Instagram con l’inviato de Le Iene Nicolò De Devitiis:

Dicono che Tonali possa essere il mio erede. A mio parere come tipo di calciatore non mi assomiglia, mi assomiglia di più per i capelli lunghi e per il fatto che giochi nel Brescia. Per me è un altro tipo di giocatore, molto più completo di me, sia in fase difensiva che di impostazione: è un mix tra me e altri giocatori. Sicuramente è il più promettente dei centrocampisti che ci sono in Italia. Non lo vedo come un erede perché il modo di giocare è diverso, però diventerà sicuramente un grande

Poi, restando in tema Brescia, “Il Maestro” ha ricordato come è stato giocare con Roberto Baggio: Lo conoscevo bene — ha detto l’ex Juventus e Milan —, ho avuto la fortuna di averlo come compagno di squadra già all’Inter, prima del Brescia. Per me era un idolo.

