Pjanic: "Ho realizzato il mio sogno di giocare per il Barcellona. Un onore per me e per la Bosnia"

Prime parole da culé per Miralem Pjanic che ha espresso tutta la sua gioia per aver firmato per i prossimi 4 anni per il Barcellona, che ha imposto per lui una clausola rescissoria da 400 milioni di euro.

Dopo la toccante lettera diretta ai tifosi della Juventus per l'addio che si consumerà ad agosto, Pjanic- al sito delle Federazione bosniaca - ha espresso comunque la sua felicità per l'approdo al Barcellona, un sogno per ogni giocatore.

Il Barcellona è uno dei più grandi club del mondo, farne parte è il momento più importante della carriera per qualsiasi calciatore. Sono orgoglioso e felice di avere realizzato il sogno di giocare nel Barça.

Per me è un sogno che diventa realtà. Sono felice, orgoglioso, non solo per me stesso, ma anche per i miei genitori e per tutta la Bosnia Erzegovina. Non dimentico mai da dove ho iniziato

Prime parole anche sul sito del Barça...

Il successo non arriva da solo, ma con un grande lavoro, uno sforzo e la fiducia che tutto può essere raggiunto nella vita. E questa è una prova. Sono molto felice, darò tutto per questo club, a presto. Forza Barça

Pjanic è stato acquistato dal Barcellona per 60 milioni più 5 di bonus e ha firmato un contratto di 4 anni con la squadra catalana. Barcellona che ha imposto una clausola rescissoria di 400 milioni sul classe '90.

