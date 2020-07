Nella partita di mercoledì sera contro il Sassuolo, Paulo Dybala potrebbe centrare la sua 224esima presenza in maglia bianconera. Eguaglierebbe così il numero di presenze di Michel Platini, giocatore con cui condivide lo stesso numero di gol in Serie A: 68. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Le Roi ha commentato il grande momento dell'argentino.

Sono passati 5 anni da quando Paulo Dybala sbarcò a Torino. Portava con sé una voglia matta di rivincita, voleva portare la Vecchia Signora sul tetto d’Europa dopo la delusione di Berlino contro il Barcellona. Impresa mancata, ma nel frattempo la Joya ha vinto qualcosa di più importante: il cuore dei tifosi. In un percorso pieno di alti e bassi, l’argentino non ha mai voltato le spalle alle responsabilità: anzi, si è caricato il numero 10 sulla schiena, il numero dei re, proprio come Michel Platini. Quella contro il Sassuolo potrebbe essere la 224esima presenza in bianconero per Dybala, che pareggerebbe proprio Le Roi. L’ex fantasista francese ha parlato di Dybala in un’intervista realizzata dalla Gazzetta dello Sport.

Dybala è molto bravo sul campo ed è un volto giovane e fresco. Per questo ispira simpatia.

Dybala alla Sivori... E Gianni Agnelli avrebbe apprezzato

Risalendo ai suoi anni d’oro con la maglia bianconera, Platini non ha dubbi; anche Gianni Agnelli sarebbe andato pazzo per il talento di Dybala:

L’Avvocato non è più con noi e quindi non posso mettergli parole non sue in bocca… Ma se ammirava Sivori, credo proprio avrebbe apprezzato Dybala.

La Joya e Le Roi, due giocatori simili?

Ma non solo presenze, Dybala ha raggiunto Platini per numero di gol segnati in Serie A: ben 68 centri in 5 anni per il francese e l’argentino in maglia bianconera. “Le cifre sono una cosa, ma siamo diversi. Evito sempre i paragoni ma posso dire che è messo sicuramente meglio di me in una cosa: ha 40 anni di meno.”

Le Roi crede che la differenza tra lui e Dybala si possa notare anche sul campo: “Lui è molto più attaccante rispetto a me. È un centravanti, lo possono posizionare in diverse parti del campo ma è pur sempre un centravanti. E segna abbastanza. Io invece ero un centrocampista che segnava tanti gol e giocava per la squadra, più di Dybala. Non che lui non lo faccia, ma è un attaccante”.

L'intesa con CR7 e le affinità con Maradona

Il fantasista francese parla anche di Ronaldo e della sua intesa con l’argentino: “Ronaldo è un grande campione capace di vincere partite e trofei. Si sta esprimendo ai livelli più alti da molto tempo ormai. Si intende molto bene con Dybala”.

La Joya era sull’orlo dell’addio dalla Juve solo un’estate fa, ma grazie a una delle stagioni più importanti della sua carriera è riuscito a trasformarsi in uomo-chiave per Sarri: “Dybala avrebbe potuto abbandonare la Juve un anno fa, è la legge del mercato. Se rimanesse, sarebbe una cosa positiva sia per lui che per la Juventus”.

Le Roi chiude l’intervista consegnando una pesante suggestione a proposito dell’argentino:

Lui non è Platini. Lui è più… alla Maradona!

