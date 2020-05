Pogba alla Juventus, conviene veramente? I pro e i contro di un ritorno suggestivo ma molto caro

Le dichiarazioni di Fabio Paratici, ds della Juve, aprono le porte a un ritorno di Pogba in bianconero; ma quali sono gli argomenti a favore di un ritorno del francese sotto la Mole? L'affare Pogba potrebbe scaldare il mercato estivo, tuttavia per la Juventus rimangono parecchi scogli da superare. Scopriamo pro e contro di questa trattativa.

Paul Pogba alla Juventus, una suggestione che fatica a stemperarsi col passare del tempo, e che fa sognare il mondo bianconero da anni. La squadra di Torino ricorda ancora le gesta del polpo e il periodo d’oro che aveva portato la Juve ad un passo dalla gloria europea, con il trio Pogba-Pirlo-Vidal (e Marchisio) al centro del progetto.

I pro

L'ambiente

Il primo argomento a favore di un ritorno in bianconero di Pogba risiede proprio nel nome: Pogba è sinonimo di qualità, un pedigree istituzionalizzato dalla vittoria al Mondiale del 2018, giocato da protagonista. Se il legame affettivo che lo lega all'ambiente juventino non è da trascurare, aggiungiamo che Pogba ha bisogno di vincere quella maledetta Coppa dalle Grandi Orecchie tanto quanto la Juventus, per arricchire il suo palmarès.

Il feeling fra Raiola e la Juventus

Alla Juventus Pogba si integrerebbe benissimo, si tratta di un ambiente che conosce come le proprie tasche e con cui non ha mai troncato i rapporti in maniera definitiva: ha mantenuto i contatti con molti giocatori bianconeri, quali Dybala e il compagno di nazionale Matuidi, e con alcuni condivide il procuratore (de Ligt, ultimo grande investimento della Juventus) . Determinante per il mercato estivo bianconero, sarà proprio la carta di Mino Raiola. Anzi, forse Mino non è la singola carta, ma il mazziere per le cui mani passa l'intero gioco. I suoi interessi hanno lo stesso peso delle volontà del suo assistito, e Mino ama smuovere il mercato, estrae guadagno dalla sua magmaticità. Inoltre il divorzio dallo United pare imminente, e questo spronerebbe automaticamente la Juve a mettersi in gioco.

Nuova linfa per il centrocampo bianconero

Dal punto di vista tattico, Pogba porterebbe ordine e nuova linfa in un centrocampo discontinuo, incapace di sostenere l’intensità di gioco necessaria a Sarri per vincere. Il nodo cruciale dei problemi bianconeri risiede lì, tra un Ramsey fragile, un Pjanic involuto, un Matuidi monouso e un Rabiot non all'altezza. In questi giorni si sono intensificate le voci che danno Pjanic come partente; Pogba è una mezzala, non sostituirebbe il bosniaco nello scacchiere bianconero, ma fornirebbe un supporto più che adeguato a sorreggere il lavoro di Bentancur, che si sta guadagnando il posto da titolare in cabina di regia.

SQUADRA PRESENZE GOL ASSIST JUVENTUS 178 34 40 MANCHESTER UNITED 150 31 31

*Il rendimento di Pogba alla Juve e allo United, fonte Transfermarkt.

I contro

Il rischio "cavallo di ritorno"

Le perplessità riguardanti questa operazione sono parecchie. Innanzitutto, Pogba dovrebbe ricucire il rapporto con la tifoseria e società. Alla Juve tutti sono disposti ad accoglierlo a braccia aperte, ma le dichiarazioni con cui il francese si è congedato da Torino non potranno non essere riesumate in caso di ritorno a casa. Il giorno della presentazione a Manchester, Pogba accantonò il periodo bianconero così:

È come se non me ne fossi mai andato, sono semplicemente stato in vacanza per quattro anni!

L'ingaggio

La trattativa si rivela complicata anche dal punto di vista economico: l’ingaggio di Pogba raggiunge i 20 milioni annui, considerando il ghiotto bouquet di bonus. Nelle ultime ore, Paratici ha segnalato la difficoltà di sostenere uno stipendio così elevato, specialmente se si considera lo stato critico delle casse dei club uscenti dalla crisi legata al Coronavirus.

E' un grande calciatore, è fantastico, ma questo tipo di giocatore potrebbe far fatica ad avere gli stessi ingaggi di prima. [Fabio Paratici, 3/5/2020 @SkySport]

La concorrenza di Real e Inter

La posizione bianconera si complica ancora di più considerando la concorrenza accampatasi attorno al profilo di Pogba. Il Real Madrid offrirebbe tutto al francese: l’opportunità di allenarsi sotto la guida di Zidane, uno degli allenatori più stimati da Pogba, e la potenza di fuoco necessaria a competere per qualsiasi trofeo. La pista Inter invece è (per ora) meno concreta; tuttavia il richiamo di Conte, che lo ha cresciuto e valorizzato ai tempi della Juve, potrebbe essere ascoltato dal francese.

2013-14 Serie A, Juventus, Paul Pogba, Antonio Conte (AP/LaPresse) Credit Foto LaPresse

Gli infortuni

Sul campo invece, è la condizione fisica del francese a preoccupare: un infortunio alla caviglia lo tormenta da settembre, e questa stagione Paul ha saltato ben 40 partite.

STAGIONE TIPOLOGIA DA- A N. GIORNI PARTITE SALTATE 19/20 Fuori forma 16 marzo-31 marzo 2020 15 1 19/20 Problemi alla caviglia 27 dicembre 2019- 15 marzo 2020 79 19 19/20 Problemi alla caviglia 2 ottobre- 20 dicembre 2019 79 17 19/20 Infortunio alla caviglia 1 settembre- 23 settembre 2019 22 3 18/19 Infortunio muscolare 8 novembre- 21 novembre 2018 13 1 17/18 Rottura muscolo della coscia 14 settembre- 16 novembre 2017 63 12 16/17 Infortunio al ginocchio 16 marzo- 3 aprile 2017 18 3

*Lista degli infortuni di Pogba al Manchester United, fonte Transfermarkt.

Paul Pogba Credit Foto Getty Images

La suggestione: puntare su Milinkovic-Savic

A questo punto sorge una domanda: perché, anziché rimpiangere un passato lontano, non buttarsi su un nuovo progetto? Il nome di Milinkovic-Savic è sempre stato affiancato alla Juventus, e nonostante la resistenza di Lotito, resta sul mercato. Si tratterebbe di un’operazione pur sempre ostica per Paratici, ma economicamente più abbordabile. Inoltre Milinkovic-Savic è più giovane di Pogba (25 anni per il serbo e 27 anni per il francese) e la sua condizione atletica è perfetta. L’inserimento in un centrocampo di livello europeo permetterebbe a Milinkovic-Savic di migliorare numeri e prestazioni.

