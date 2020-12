Nuova pausa della Serie A, nuove polemiche sulle procedure Covid da seguire. Questa volta non per la pausa nazionali, bensì per gli spostamenti dei calciatori durante i giorni di stop natalizio. Tra questi, chi sicuramente lascerà il Comune di residenza, il Paese e addirittura il continente europeo, ci sarà Cristiano Ronaldo, che domenica 27 parteciperà a Dubai ai Globe Soccer Awards in compagnia di Robert Lewandowski e Lionel Messi nella corsa al giocatore dell'anno. E, nel contempo, si godrà qualche giorno di ferie al caldo, insieme alla famiglia.

Nel paese mediorientale ci sarà la classica sfilata di procuratori e giocatori e, a quanto parte, altri 3-4 giocatori bianconeri avrebbero avuto la stessa idea di trascorrere qualche giorno vacanziero al caldo. Solo che, alla ripresa degli allenamenti, prevista per lunedì 28, il rientro in Italia non sarà da "comuni mortali": secondo le disposizioni vigenti, infatti, chi rientra da un paese straniero dal 21 dicembre al 6 gennaio, deve sottoporsi necessariamente all'isolamento fiduciario. Da qualche mese, infatti, il rientro - nei periodi di zona rossa - con mezzi privati farà da prologo a un isolamento che non inficerà col calcio, coi giocatori sottoposti a tamponi obbligatori e cui sarà permesso allenarsi e disputare le partite, prima di far rientro a casa. Giusto? Sbagliato? Le polemiche, in questo senso, sono già partite. Esattamente come quando lo stesso CR7 partì per il Portogallo e tornò a Torino, lo scorso, ottobre dopo aver contratto il Covid-19.