Politano al 95' regala il successo in extremis al Napoli. La SPAL retrocede in B. Genoa ok col Lecce

Primo verdetto nella Serie A 2019-2020: con il ko al Rigamonti la SPAL dopo tre anni torna in Serie B e retrocede con 4 giornate d'anticipo. Il Napoli ringrazia un gol in extremis di Politano e batte 2-1 l'Udinese in rimonta. Vitale successo per 2-1 del Genoa nello scontro diretto contro il Lecce, che è terzultimo a 4 punti dal Grifone. 2-0 della Fiorentina contro il Torino.

Napoli-Udinese 2-1 (22' De Paul; 31' Milik, 95' Politano)

Esulta in extremis Gattuso, Napoli vittorioso sull’Udinese al San Paolo. Apre le danze il solito Rodrigo De Paul, pareggia i conti il redivivo Arek Milik poi Politano estrae il jolly al 95esimo e regala la vittoria agli azzurri. Il Napoli ritrova così i tre punti e aggancia il Milan, l’Udinese rimane al palo e ringrazia il Genoa vittorioso sul Lecce terz’ultimo della classe.

Fiorentina-Torino 2-0 (1' Lyanco aut., 75' Cutrone)

Gli uomini di Iachini conquistano la salvezza in una serata mai messa in discussione: un Torino stanco e inconcludente non riesce ad espugnare l'Artemio Franchi, che rimane uno stadio tabù per i Granata. La vittoria esterna a Firenze manca dal '76. Il gruppo Viola conclude al meglio questo percorso in Serie A, con le conferme di Ribery ( decisivo in entrambi i gol) e uno spumeggiante Castrovilli. Il duello delle punte, Cutrone-Belotti, è stato vinto dalla punta viola, subentrata dopo l'ora di gioco. Un palo clamoroso ha impedito a Belotti di raggiungere Ossola e i suoi 8 gol consecutivi in campionato.

Genoa-Lecce 2-1 (7' Sanabria, 81' Gabriel aut.; 60' Mancosu)

Brescia-SPAL 2-1 (42' Dabo, 69', 93' Zmrhal)

Ultima fermata per la SPAL che con il ko di Brescia saluta la Serie A dopo tre stagioni consecutive. E dire che la squadra di Di Biagio parte forte: segna Dabo e la SPAL sfiora più volte il raddoppio tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa (vicini al gol Tunjov, Cerri e Petagna). Nel Brescia però si sveglia Zmrhal che con una doppietta ribalta tutto: Rondinelle ancora tenuti in piedi dalla matematica (sono a -9 dal quartultimo posto con 12 punti ancora a disposizione), mentre i ferraresi vanno giù. Da segnalare anche il doppio assist di Donnarumma che si rende utilissimo anche quando non segna.

La classifica

