Probabili formazioni dei recuperi della 25a giornata: Inter, dubbio Gagliardini-Borja per Conte

Riparte il campionato dai quattro recuperi: nel Torino out Verdi, Baselli e Ansaldi. Inter con Eriksen, senza Brozovic e il ballottaggio Lautaro-Sanchez. Nel Cagliari Joao Pedro squalificato, Nainggolan fuori a lungo. Atalanta al completo e con Duvan davanti.

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

TORINO-PARMA (sabato ore 19.30)

ANSALDI NON RECUPERA, GIOCA GERVINHO

Longo, oltre a Baselli e Verdi, deve rinunciare anche ad Ansaldi, che non recupera. Belotti in attacco con Zaza. Nel Parma ok Kucka, Gervinho gioca dal 1' nel tridente. Al centro dell'attacco Cornelius, visto che Inglese é sulla via del recupero, ma non ancora pronto.

VERONA-CAGLIARI (sabato ore 21.45)

RIENTRANO FARAONI E BORINI, GIOCA PEREIRO

Juric con la squadra quasi al completo. Faraoni a destra, Lazovic a sinistra, Zaccagni e Pessina a sostegno di Borini, totalmente ristabilto. Nel Cagliari squalificato Joao Pedro, out Faragò, Nainggolan, Oliva, Pavoletti. Possibile chance per Birsa, sicuri Simeone e Joao Pedro.

ATALANTA-SASSUOLO (domenica ore 19.30)

DUVAN DAL 1', DE ZERBI CON I FEDELISSIMI

Gasperini schiera la miglior Atalanta possibile. Caldara preferito a Djmsiti, Zapata in vantaggio su Pasalic. Nel Sassuolo De Zerbi sceglie Locatelli in mezzo, Djuricic sulla trequarti e Caputo come terminale offensivo.

INTER-SAMPDORIA (domenica ore 21.45)

ERIKSEN CONFERMATO, QUAGLIARELLA, SENSI E BROZOVIC KO

Conte conferma Eriksen sulla trequarti e tiene vivo il ballottaggio Sanchez-Lautaro. Godin sempre out mentre Conte dovrà rinunciare a Brozovic, vittima di un problema muscolare nell'ultimo allenamento. Nella Samp difesa a tre con Yoshida e Tonelli, Murru a sinistra, Gabbiadini agirà in attacco con Ramirez che prenderà il posto di capitan Quagliarella, che anche oggi ha continuato a lavorare a parte. Il bomber blucerchiato non ha recuperato dal problema ai gemelli accusato sabato scorso in allenamento, Ranieri non intende prendersi inutili rischi dato che i blucerchiati nei prossimi sette giorni avranno altre due partite impegnative contro Bologna e Lecce.

