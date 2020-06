Nella Juventus Pjanic confermato, Ramsey dentro solo a gara in corso. Rebic e Bonaventura titolari nel Milan. Brozovic non recupera, nell'Atalanta fermo Ilicic. Stagione finita per Bisoli, Milik se la gioca con Mertens. Nella Lazio Milinkovic-Savic pienamente ristabilito

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

Serie A Edicola, Sarri già al bivio: "Alla Juve non decido io". Pioli: "Sceglierò io il mio futuro" DA 2 ORE

FIORENTINA-BRESCIA (Lunedì ore 19.30)

CUTRONE IN PANCHINA, STAGIONE FINITA PER BISOLI

Iachini riparte dal 3-5-2, con Duncan e Castrovilli mezz’ali. In attacco Chiesa e Vlahovic. Nel Brescia brutta notizia per Bisoli: lesione del tendine rotuleo e stagione finita. Out Chancellor e Cistana, oltre a Balotelli. Tonali dovrebbe recuperare, Ayé favorito su Donnarumma.

LECCE-MILAN (Lunedì ore 19.30)

OUT BARAK E FARIAS, REBIC E BONAVENTURA DALL’INIZIO

Liverani, oltre allo squalificato Donati, non può disporre di Dell'Orco, Deiola, Farias, Barak. Giocano Rispoli e Saponara, mentre Lapadula è l’unica punta. Nel Milan Ibrahimovic non recupera: gioca Rebic davanti, con Castillejo, Bonaventura, Calhanoglu sulla trequarti. Ko Musacchio e Duarte.

BOLOGNA-JUVENTUS (Lunedì ore 21.45)

BARROW DAVANTI, OK SANSONE, PJANIC GIOCA, DE SCIGLIO LARGO

Mihajlovic sceglie il trio Orsolini-Soriano-Sansone dietro al gambiano Barrow. Rientra Dijks a sinistra. Nella Juventus De Sciglio al posto di Alex Sandro, Bentancur mezz'ala, Pjanic ancora regista e Ramsey in panchina. Non dovrebbe farcela Higuain e cosí in attacco giocano i soliti tre.

SPAL-CAGLIARI (Martedì ore 19.30)

DI FRANCESCO PRESENTE, BIRSA FAVORITO SU GASTON PEREIRO

Di Biagio riparte dal suo 4-3-3 con Castro e Missiroli mezz’ali, Strefezza e Di Francesco nel tridente con Petagna. In porta Thiam e non Berisha, infortunato. Cagliari in emergenza, senza Nainggolan, Cigarini e Ceppitelli. Dietro Klavan, in mezzo Birsa, favorito su Pereiro, in attacco torna Joao Pedro.

VERONA-NAPOLI (Martedì ore 19.30)

DI CARMINE IN GRANDE SPOLVERO, POLITANO E MILIK IN LIZZA

Juric, senza Borini squalificato, si affida a Zaccagni e Verre sulla trequarti, a sostegno di Di Carmine. Gunter ha qualche chance dietro. Nel Napoli due dubbi: Politano o Callejon, Milik o Mertens. Manolas, invece, dovrebbe andare ancora in panchina.

GENOA-PARMA (Martedì ore 21.45)

PANDEV CON SANABRIA, D’AVERSA NON CAMBIA

Nicola continua con il suo 3-5-2 pre lockdown, dove Romero trova posto dietro, Behrami in mezzo e davanti viene confermata la coppia Pandev-Sanabria. Nel Parma stesso 4-3-3 visto a Torino. Inglese non é ancora pronto. Kurtic e Kucka mezz’ali.

TORINO-UDINESE (Martedì ore 21.45)

ZAZA DALLA PANCHINA, OKAKA-LASAGNA PER GOTTI

Longo non stravolte l’11 visto nel recupero col Parma. Lukic e Rincon in mezzo, Belotti sostenuto da Berenguer davanti. Zaza parte in panchina. Nell’Udinese, praticamente al completo, solito modulo e soliti interpreti. De Paul mezz’ala, Lasagna in avanti con Okaka.

INTER-SASSUOLO (Mercoledì ore 19.30)

BROZOVIC SEMPRE OUT, CAPUTO NON SI TOCCA

Conte deve gestire le risorse dopo l’impegno con la Samp. Brozovic non recupera, dovrebbe giocare titolare Sanchez, cosí come Biraghi. Nel Sassuolo De Zerbi punta ancora su Caputo. Traoré trequartista. Toljan ko.

ATALANTA-LAZIO (Mercoledì ore 21.45)

SI CANDIDA MURIEL, ILICIC KO, MILINKOVIC OK, LULIC NO

Gasperini cambia un po’ le carte dopo il recupero con il Sassuolo. Davanti c’é Muriel, in mezzo Pasalic, dietro Caldara. Fuori per infortunio Ilicic, assente anche nell'ultimo match. Nella Lazio ko Lulic e Marusic, dovrebbe recuperare Leiva. Milinkovic-Savic regolarmente a disposizione. Correa appoggia Immobile.

ROMA-SAMPDORIA (Mercoledì ore 21.45)

MANCINI CI PROVA, OK DZEKO, QUAGLIARELLA NON CE LA FA

Fonseca ha solo due indisponibili: Zaniolo e Pau Lopez. In porta Mirante, Kluivert in vantaggio su Mkhitaryan, Dzeko al centro dell’attacco, mentre Mancini dovrebbe recuperare, ma solo per la panchina. Nella Sampdoria, invece, Quagliarella non dovrebbe essere rischiato. Si scalda Bonazzoli, Jankto cerca spazio a sinistra. Ok Yoshida.

Play Icon WATCH Fantacalcio: i consigli per la 27a giornata di Serie A 00:01:19

Serie A I progressi di Eriksen, il solito calo: la stranezza del campionato può aiutare l'Inter DA 3 ORE