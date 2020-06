La Juventus contro il Lecce ritrova il Pipita, che farà uno spezzone. Fiducia a Bernardeschi nel tridente. Inter senza Skriniar, ma con Barella, in recupero. Nel Milan ko Kjaer, nella Lazio non al meglio Correa, Cataldi e Radu. Fiorentina senza Chiesa, Udinese senza De Paul.

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

Serie A Parma-Inter: probabili formazioni e statistiche DA 41 MINUTI

JUVENTUS-LECCE (Venerdì ore 21.45)

HIGUAIN TORNA A DISPOSIZIONE, MATUIDI TERZINO, LAPADULA OUT UN MESE

Sarri ritrova, almeno per la panchina Higuain. Matuidi fa il terzino a sinistra, Ramsey mezz’ala, Bernardeschi confermato nel tridente. Nel Lecce Lapadula si ferma: ne avrá per un mese. Gioca Babacar, dovrebbe recuperare Rossettini.

BRESCIA-GENOA (Sabato ore 17.15)

DONNARUMMA CON TORREGROSSA, KO CRISCITO, GIOCA IAGO

Lopez conferma Donnarumma e gli affianca Torregrossa davanti. Conferma per Papetti, ok Tonali. Nel Genoa ko Sanabria e anche Criscito, che non partirá per Brescia. Gioca Barreca, davanti Iago Falque con Favilli.

CAGLIARI-TORINO (Sabato ore 19.30)

PISACANE INFORTUNATO, ZAZA CONFERMATO

Zenga perde Pisacane (costole fratturate) e sceglie Klavan dietro. Conferma per il duo Simeone-Joao Pedro. Nel Torino Zaza e Belotti davanti, Ansaldi dovrebbe farcela, Edera ancora tra i titolari.

LAZIO-FIORENTINA (Sabato ore 21.45)

CORREA E RADU IN FORTE DUBBIO, CHIESA SQUALIFICATO

Inzaghi perde pezzi. Cataldi, Correa e Radu sono usciti malconci da Bergamo e non dovrebbero rischiare. Pronti Bastos, Parolo e Caicedo. Nella Fiorentina Ribery con Vlahovic. La squalifica di Chiesa impone a Iachini il ritorno al 3-5-2 con Lirola e Dalbert esterni.

MILAN-ROMA (Domenica ore 17.15)

KJAER NON CE LA FA, PELLEGRINI TITOLARE

Pioli perde anche Kjaer: sará il giovane Gabbia a giocare con Romagnoli al centro della difesa. Poi Milan confermato. Nella Roma Pellegrini stavolta parte titolare. Potrebbe rientrare Mancini, nel tridente ancora Carles Perez.

NAPOLI-SPAL (Domenica ore 19.30)

DEMME CE LA FA, MISSIROLI STAVOLTA PARTE TITOLARE

Gattuso dovrebbe recuperare Demme in regia. Mertens favorito su Milik, Politano su Callejon. Nella SPAL Strefezza davanti, Missiroli mezz’ala. Fares terzino.

SAMPDORIA-BOLOGNA (Domenica ore 19.30)

QUAGLIARELLA NON CE LA FA, RIENTRA PALACIO

Ranieri difficilmente recupererá Quagliarella per il match contro il Bologna. Ramirez e Gabbiadini davanti, Linetty largo al posto di Jankto squalificato. Nel Bologna Palacio davanti, Barrow scalza Sansone. Bani in recupero.

SASSUOLO-VERONA (Domenica ore 19.30)

LOCATELLI E MAGNANI PROMOSSI, ADJAPONG TITOLARE

De Zerbi dá fiducia a Locatelli e Magnani, entrati bene in partita a San Siro. Defrel si gioca una maglia con Boga. Nel Verona Adjapong al posto dello squalificato Faraoni. Conferma per Verre e Zaccagni.

UDINESE-ATALANTA (Domenica ore 19.30)

GOTTI SENZA MANDRAGORA E DE PAUL, GASPERINI MEDITA QUALCHE CAMBIO

Udinese senza Mandragora (stará fuori a lungo) e De Paul squalificato. Giocano Jajalo e Walace. Lasagna in attacco con Okaka. Nell’Atalanta possible qualche cambio: Muriel, Caldara e Castagne si scaldano. Ilicic dovrebbe partire titolare.

PARMA-INTER (Domenica ore 21.45)

HERNANI IN REGIA, DERMAKU DIETRO, BARELLA CI PROVA

D’Aversa sostituisce lo squalificato Iacoponi con Dermaku. Hernani in vantaggio su Scozzarella. Solito tridente davanti. Nell’Inter D’Ambrosio per Skriniar, Candreva a destra, Lautaro con Lukaku. Barella ci prova: dovrebbe essere nell’11 iniziale.

Parma-Inter: probabili formazioni e statistiche

Play Icon WATCH Serie A, si riparte dopo il lockdown! Tutto quello che devi sapere sul campionato in 2 minuti 00:02:08

Serie A Udinese-Atalanta: probabili formazioni e statistiche DA 44 MINUTI