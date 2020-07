Probabili formazioni della 29a giornata: Ilicic titolare col Napoli, c'è de Paul contro la Roma

Sarri medita qualche cambio nella Juventus: Douglas Costa in vantaggio su Bernardeschi. Nel Milan almeno uno spezzone per Ibrahimovic. Conte conferma Eriksen.

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

Serie A Le formazioni ufficiali di SPAL-Milan: Ibra parte dalla panchina, c'è Paquetà e non Bonaventura DA UN' ORA

ATALANTA-NAPOLI (Giovedì ore 19.30)

ILICIC TITOLARE, CONFERMATO IL TRIDENTE "STORICO"

Gasperini ritrova Ilicic e lo preferisce a Muriel. Zapata in attacco, Gomez in dubbio ma dovrebbe stringere i denti ed essere regolarmente in campo. In difesa problema ai flessori per Palomino che dovrebbe riposare, retroguardia a tre con Toloi, Djimsiti e Caldara. Nel Napoli 4-3-3 con Callejon, Mertens, Insigne davanti. Zielinski gioca, Maksimovic ancora preferito a Manolas.

ROMA-UDINESE (Giovedì ore 21.45)

GIOCA CARLES PEREZ, CHANCE PASTORE, RIENTRA DE PAUL

Fonseca senza Pellegrini e Veretout squalificati. Diawara in mediana, Pastore sulla trequarti, Carles Perez a destra. Nell'Udinese torna De Paul, mentre davanti é confermata la coppia Okaka-Lasagna.

