Sarri medita qualche cambio nella Juventus: Douglas Costa in vantaggio su Bernardeschi. Nel Milan almeno uno spezzone per Ibrahimovic. Lazio: ok Correa. Nel Torino rientra Ansaldi dal 1', Conte conferma Eriksen

TORINO-LAZIO (Martedì ore 19.30)

DENTRO VERDI E ANSALDI, CORREA DAL 1'

Longo rilancia Ansaldi a sinistra e Verdi sulla trequarti. Entrambi erano entrati a gara in corso a Cagliari. Berenguer in vantaggio su Edera. Nella Lazio sempre out Lucas Leiva e Luiz Felipe, mentre Correa si riprende una maglia da titolare davanti.

GENOA-JUVENTUS (Martedì ore 21.45)

IAGO CONFERMATO, DOUGLAS COSTA TRA I TITOLARI

Nicola sceglie Schone e Cassata in mezzo con Sturaro. Davanti Iago e Pinamonti favoriti su Pandev e Sanabria. Nella Juventus Danilo a sinistra, Matuidi in mezzo e Douglas Costa nel tridente.

BOLOGNA-CAGLIARI (Mercoledì ore 19.30)

BARROW TITOLARE, CONFERME PER CARBONI E LYKOGIANNIS

Mhajlovic ha un paio di dubbi davanti. Barrow, Palacio e Sansone in corsa per due maglie. Bani dietro con Danilo. Nel Cagliari conferme per il giovane Carboni e per Lykogiannis, favorito su Pellegrini. Joao Pedro e Simeone in attacco.

INTER-BRESCIA (Mercoledì ore 19.30)

BASTONI DIETRO, ERIKSEN CONFERMATO, OK TORREGROSSA

Conte sceglie Bastoni dietro, con Godin e De Vrij. In mezzo Borja Valero, Eriksen dal 1'. Sanchez insidia Lautaro. Nel Brescia stesso 11 che ha ben figurato con il Genoa. Torregrossa con Donnarumma.

FIORENTINA-SASSUOLO (Mercoledì ore 21.45)

DUBBIO CUTRONE E MODULO, BOGA TORNA TITOLARE

Iachini ha un dubbio legato a Cutrone: con lui 4-3-3, senza 3-5-2 con Ribery e Chiesa davanti e l'inserimento di Milenkovic dietro. Nel Sassuolo Boga torna titolare, Marlon e Chiriches si giocano una maglia, Defrel insidia Caputo.

LECCE-SAMPDORIA (Mercoledì ore 21.45)

GIOCA BARAK, QUAGLIARELLA SEMPRE OUT

Liverani torna a quattro dietro, rilancia Barak in mezzo e sceglie Babacar davanti. Nella Samp 4-4-2 con Bonazzoli e Gabbiadini davanti. Jankto a sinistra, Yoshida in vantaggio su Colley dietro.

SPAL MILAN (Mercoledì ore 21.45)

MURGIA IN MEZZO, SPEZZONE PER IBRA

Di Biagio e Pioli non sembrano orientati a un particolare turnover. 4-3-3 per la SPAL, con Valoti, Petagna, Strefezza davanti. Milan identico a quello con la Roma, con Ibrahimovic pronto a fare uno spezzone.

VERONA-PARMA (Mercoledì ore 21.45)

SQUALIFICATI KUMBULLA E KUCKA, GIOCANO GUNTER E HERNANI

Juric sostituisce Kumbulla con Gunter e preferisce Di Carmine a Stepinski. Nel Parma Hernani per Kucka, Iacoponi al centro della difesa, torna Darmian. Davanti i soliti tre.

ATALANTA-NAPOLI (Giovedì ore 19.30)

ILICIC TITOLARE, CONFERMATO IL TRIDENTE "STORICO"

Gasperini ritrova Ilicic e lo preferisce a Muriel. Zapata in attacco. Nel Napoli 4-3-3 con Callejon, Mertens, Insigne davanti. Zielinski gioca, Maksimovic ancora preferito a Manolas.

ROMA-UDINESE (Giovedì ore 21.45)

GIOCA CARLES PEREZ, CHANCE PASTORE, RIENTRA DE PAUL

Fonseca senza Pellegrini e Veretout squalificati. Diawara in mediana, Pastore sulla trequarti, Carles Perez a destra. Nell'Udinese torna De Paul, mentre davanti é confermata la coppia Okaka-Lasagna.

