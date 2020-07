Conte conferma Sanchez in avanti: Lukaku favorito su Lautaro. Nella Juventus Matuidi in vantaggio su Rabiot. In porta Buffon (che registrerebbe il record di presenze assoluto in Serie A). Ibrahimovic titolare nel Milan. Nella Roma rientrano Veretout e Pellegrini, Lazio senza Immobile e Caicedo. Nel Genoa c'é Iago Falque

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

JUVENTUS-TORINO (Sabato ore 17.15)

MATUIDI FAVORITO SU RABIOT, GIOCA BUFFON, BALLOTTAGGIO VERDI-BERENGUER

Sarri conferma in blocco la Juventus di Genova. Unico dubbio a centrocampo, dove Matuidi é in vantaggio su Rabiot. Douglas Costa inizia in panchina. In porta Buffon, pronto per il record storico di presenze. Nel Torino 3-5-2 coperto, con Ansaldi a sinistra e uno tra Verdi e Berenguer accanto a Belotti.

SASSUOLO-LECCE (Sabato ore 19.30)

CAPUTO PER DEFREL, BABACAR POTREBBE GIOCARE

De Zerbi non fa particolare turnover. Bourabia e Caputo provati nell'11 titolare. Nel Lecce Lucioni dietro con Meccariello, Falco e Saponara appoggiano Babacar, che potrebbe tornare titolare.

LAZIO-MILAN (Sabato ore 21.45)

KJAER OK, IBRA DAL 1', LAZIO SENZA CAICEDO E IMMOBILE

Pioli ritrova Kjaer dietro e sceglie Ibra dal 1', con Rebic largo. Ko Castillejo. Nella Lazio, senza Caicedo e Immobile, giocano Milinkovic e Correa davanti. Cataldi rientra in mezzo. Conferma per Parolo.

INTER-BOLOGNA (Domenica ore 17.15)

MOSES AFFATICATO, GIOCA SANCHEZ, L'EX PALACIO DAVANTI

Conte sceglie Sanchez e Lukaku davanti. Brozovic ancora in dubbio. Si ferma Moses per un affaticamento, gioca Candreva. Nel Bologna Palacio davanti e Barrow largo. Schouten in vantaggio su Dominguez.

BRESCIA-VERONA (Domenica ore 19.30)

DONNARUMMA TORNA TIITOLARE, DUELLO DI CARMINE-STEPINSKI

Lopez ripropone la coppia Torregrossa-Donnarumma. Bjarnason mezz'ala. Nel Verona rientra Kumbulla, mentre Verre e Zaccagni appoggiano Stepinski, favorito su Di Carmine.

CAGLIARI-ATALANTA (Domenica ore 19.30)

PELLEGRINI SQUALIFICATO, MURIEL DAL 1'

Zenga perde Pellegrini, squalificato. Gioca Lukogiannis. Davanti sempre i soliti due, Joao Pedro e Simeone. Nell'Atalanta qualche cambio: Palomino, Hateboer e Muriel dal 1'.

PARMA-FIORENTINA (Domenica ore 19.30)

RIENTRA KUCKA, GIOCA CACERES, CUTRONE CERCA SPAZIO

D'Aversa ritrova Kucka in mezzo e rilancia dal 1' Gervinho e Kurtic. Nella Fiorentina 4-3-3 con Caceres dietro, Duncan in mezzo e il tridente Chiesa-Cutrone-Ribery.

SAMPDORIA-SPAL (Domenica ore 19.30)

QUAGLIARELLA IN PANCHINA, KO VALOTI E BONIFAZI

Ranieri dovrebbe ritrovare Quagliarella almeno per la panchina. Confermata la coppia Ramirez-Bonazzoli davanti e il 4-4-2 con Jankto e Depaoli esterni. Nella SPAL emergenza. Sono fuori Berisha, Bonifazi, Di Francesco, Fares, Zukanovic, Reca, Valoti. In attacco Floccari e Petagna.

UDINESE-GENOA (Domenica ore 19.30)

IN DUBBIO LASAGNA, IAGO FALQUE DALL'INIZIO

Gotti ha due dubbi: Troost-Ekong o De Maio dietro, Fofana o Walace in mezzo. Davanti Lasagna é uscito malconcio da Roma e potrebbe riposare, pronto Nestorovski. Nel Genoa Pinamonti e Falque davantii, Barreca largo a sinistra.

NAPOLI-ROMA (Domenica ore 21.45)

MANOLAS E CALLEJON TITOLARI, TORNANO VERETOUT E PELLEGRINI

Gattuso cambia qualcosina: Ghoulam a sinistra, Manolas dietro e Callejon a destra. Nella Roma rientrano Veretout, Kluivert, Pellegrini e Dzeko. In recupero Mancini.

