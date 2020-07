Gonzalo Higuain of Juventus celebrates after scoring his team's third goal during the Serie A match between Juventus and US Lecce at Allianz Stadium on June 26, 2020

Nella Juventus Higuain e Rugani sostituiscono Dybala e de Ligt squalificati. Fiorentina senza Pezzella, Napoli senza Koulibaly e Demme. Nell'Inter Barella non recupera, mentre dietro si rivede Godin. Milan: Calhanoglu in dubbio, pronto Rebic come esterno. Ibra dal 1'. La Lazio ritrova Immobile e Caicedo ma perde Correa

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

LECCE-LAZIO (Martedì ore 19:30)

FIDUCIA IN BABACAR, TORNANO IMMOBILE E CAICEDO

Liverani ha un dubbio dietro: Paz o Donati al centro della difesa. Se il terzino si adatta in mezzo, gioca Rispoli a destra. Davanti Babacar. Nella Lazio Lukaku a sinistra e coppia offensiva formata da Immobile e Caicedo. Correa fuori almeno due settimane, puó rifiatare Milinkovic, non al meglio.

MILAN-JUVENTUS (Martedì ore 21:45)

CALHANOGLU IN DUBBIO, HIGUAIN DAL 1'

Pioli deve valutare le condizioni di Calhanoglu, uscito malconcio da Roma. Pronto Rebic in quella zona o in alternativa Paquetá. Kjaer ok. Nella Juventus Rugani e Higuain per De Ligt e Dybala squalificati. Douglas Costa inizia sempre in panchina.

FIORENTINA-CAGLIARI (Mercoledì ore 19:30)

KO BENASSI E RIBERY, SI FERMA ANCHE NAINGGOLAN

Iachini perde tre pezzi. Contro il Cagliari non ci saranno Ribery e Benassi infortunati, oltre a capitan Pezzella squalificato. Nel Cagliari problema al polpaccio per Nainggolan, in forte dubbio. Pronto Ionita. Non rientra Pellegrini.

GENOA-NAPOLI (Mercoledì ore 19:30)

PANDEV DALL'INIZIO, TANTE NOVITÁ NEL NAPOLI

Nicola sceglie Pandev con Pinamonti. In mezzo Cassata favorito su Sturaro. Nel Napoli squalificati Koulibaly e Demme, giocano Maksimovic e Lobotka. Mertens favorito su Milik.

ATALANTA-SAMPDORIA (Mercoledì ore 21:45)

ZAPATA E GOMEZ TITOLARI, RANIERI PENSA A LA GUMINA

Gasperini, dopo il turnover di Cagliari, ripropone i titolari. Gomez, Toloi, Zapata dall'inizio, mentre llicic inizia in panchina. Nella Sampdoria La Gumina unica punta, mentre Quagliarella e Gabbiadini dovrebbero iniziare in panchina. Bertolacci dal 1'.

BOLOGNA-SASSUOLO (Mercoledì ore 21:45)

TORNA PALACIO DALL'INIZIO, TRAORÉ SULLA TREQUARTI

Mihajlovi, senza Soriano, schiera Svanberg. Palacio prima punta, Barrow largo, fuori Sansone. Nel Sassuolo Traoré al posto dello squalificato Djuricic. Cerca spazio Defrel.

ROMA-PARMA (Mercoledì ore 21:45)

SMALLING NON CE LA FA, RIENTRA HERNANI

Fonseca con due soli centrali di ruolo: Mancini e Ibanez. Anche Smalling é costretto a dare forfait. Cristante e Carles Perez titolari. Nel Parma torna Hernani e viene confermato il solito tridente. Dubbio dietro tra Gagliolo e Pezzella.

TORINO-BRESCIA (Mercoledì ore 21:45)

VERDI E ANSALDI GIOCANO, SQUALIFICATO IZZO, LOPEZ CON L'11 MIGLIORE

Longo punta su Verdi e Berenguer alle spalle di Belotti. C'é Ansaldi a sinistra, Nkoulou al posto di Izzo. Brescia con l'11 migliore, quello che ha convinto col Verona. Donnarumma e Torregrossa davanti.

SPAL-UDINESE (Giovedì ore 19:30)

CERRI CON PETAGNA, OKAKA E LASAGNA IN ATTACCO

Di Biagio perde Cionek per squalifica, ma ritrova Bonifazi. Valdifiori in regia, Cerri e Petagna davanti. Nell'Udinese solita coppia Lasagna-Okaka, mentre Becao gioca nel terzetto difensivo.

VERONA-INTER (Giovedì ore 21:45)

AMRABAT CI PROVA, KO BORINI, BARELLA AI BOX

Juric prova a recuperare Amrabat, assente contro il Brescia. Borini ko, gioca Pessina. Nell'Inter Godin per D'Ambrosio e Skriniar al rientro. Sanchez favorito su Lautaro, Barella non recupera e ne avrá per una decina di giorni.

Verona-Inter: probabili formazioni e statistiche

