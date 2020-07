Atalanta-Brescia apre oggi il 33esimo turno di campionato. Gasperini recupera Gosens. Juventus: Danilo e Alex Sandro terzini, Bonucci e Pjanic da verificare. Nella Lazio si ferma Lucas Leiva, problemi per Ramirez nella Samp, ko Nainggolan nel Cagliari. Inter: torna titolare Skriniar, Lukaku resta in dubbio

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

ATALANTA-BRESCIA (Martedì ore 21:45)

ILICIC DALL'INIZIO, OK GOSENS, JORONEN ANCORA IN DUBBIO

Gasperini conferma Ilicic e fa riposare De Roon e Palomino. Gosens convocato, ha recuperato e dovrebbe giocare. Nel Brescia Donnarumma torna titolare con Donnarumma, mentre in porta dovrebbe giocare Andreanacci, visto che Joronen non é ancora al meglio.

BOLOGNA-NAPOLI (Mercoledì ore 19:30)

RIENTRA PALACIO, MILIK FAVORITO SU MERTENS

Mihajlovic ripropone Palacio davanti, con Barrow largo. Bani sempre ko. Nel Napoli fiducia ad Elmas, torna Manolas dietro, davanti Milik favorito su Mertens.

MILAN-PARMA (Mercoledì ore 19:30)

BONAVENTURA DAL 1', RIECCO INGLESE E GERVINHO

Pioli conferma Ibrahimovic e Rebic, mentre sulla trequarti ripropone Bonaventura. Conti indietro rispetto a Calabria. Nel Parma tridente Kulusevski, Inglese e Gervinho. L'ex Kucka dovrebbe farcela.

SAMPDORIA-CAGLIARI (Mercoledì ore 19:30)

QUAGLIARELLA CON GABBIADINI, NAINGGOLAN KO

Ranieri propone la coppia Quagliarella-Gabbiadini, con Linetty e Depaoli esterni. In dubbio Ramirez, che ha problemi al flessore. Nel Cagliari pochi cambi: Birsa sostituisce l'infortunato Nainggolan, che ne avrá per una settimana. Dietro chance per Pisacane.

LECCE-FIORENTINA (Mercoledì ore 21:45)

FALCO E CALDERONI VERSO IL FORFAIT, RIBERY CE LA FA

Liverani perde per noie muscolari Falco e Calderoni. Giocano Farias e Rispoli. Majer mezz'ala. Nella Fiorentina Ribery, uscito anzitempo contro il Verona, ha recuperato e ci sará. Fiducia a Cutrone davanti.

ROMA-VERONA (Mercoledì ore 21:45)

DZEKO E ZANIOLO DALL'INIZIO, JURIC SCEGLIE STEPINSKI

Fonseca lancia Zaniolo dal 1' e preferisce Dzeko a Kalinic. Pellegrini n vantaggio su Carles Perez. Smalling ancora out. Nel Verona Stepinski punta, Verre e Zaccagni sulla trequarti. Potrebbe riposare Kumbulla.

SASSUOLO-JUVENTUS (Mercoledì ore 21:45)

BERARDI E CAPUTO TITOLARI, DANILO E ALEX SANDRO TERZINI

De Zerbi rilancia chi ha tenuto a riposo a Roma: dentro dal 1' Muldur, Berardi, Caputo e Rogerio. Nella Juventus Danilo a destra e Alex Sandro a sinistra. Bonucci e Pjanic non al meglio e da valutare, Douglas Costa stavolta favorito su Bernardeschi.

UDINESE-LAZIO (Mercoledì ore 21:45)

OKAKA CON LASAGNA, SI RIFERMA LUCAS LEIVA

Gotti sceglie Okaka in coppia con Lasagna. In mezzo ancora Walace. Nella Lazio si ferma ancora Lucas Leiva: gioca Cataldi. Uomini contati per Inzaghi: sempre out Marusic e Correa, oltre a Lulic.

TORINO-GENOA (Giovedì ore 19:30)

ANSALDI DALL'INIZIO, ROMERO, STURARO E CRISCITO DA VALUTARE

Longo medita qualche cambio dopo la sconfitta di San Siro. Verdi con Belotti davanti, Ansaldi a destra. Nicola dovrá valutare le condizioni di Romero, Sturaro e Criscito, ancora out nell'ultima uscita. Conferma per il duo Falque-Pandev dietro a Pinamonti.

SPAL-INTER (Giovedì ore 21:45)

CERRI CON PETAGNA, RIENTRA SKRINIAR

Di Biagio non cambia e insiste col 4-4-2. Cionek rientra dietro, davanti Cerri e Petagna, Strefezza esterno. Nell'Inter rientra Skriniar al posto dello squalificato Godin. Lukaku potrebbe stare ancora a riposo a favore della coppia Sanchez-Lautaro. Eriksen sempre in panchina.

