Nel big match Roma-Inter dovrebbero esserci sia Smalling che Lukaku, ormai recuperati. Juventus: Douglas Costa dall'inizio. Nel Verona ko Kumbulla. La Lazio perde anche Radu. Sassuolo decimato.

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

Supercoppa Juventus-Lazio: probabili formazioni e statistiche DA UN' ORA

VERONA-ATALANTA (Sabato ore 17.15)

KUMBULLA KO, ILICIC E GOMEZ DAL 1’

Juric perde Kumbulla dietro: gioca Empereur. Di Carmine favorito come prima punta, alle sue spalle Pessina e Zaccagni. Nell’Atalanta tornano dal 1’ Gomez e Ilicic. Malinovskyi e Pasalic dovrebbero cominciare in panchina. Muriel recuperato, ma pronto per subentrare a gara in corso.

CAGLIARI-SASSUOLO (Sabato ore 19.30)

JOAO PEDRO CON SIMEONE, DENTRO HARASLIN E TRAORÉ

Zenga rilancia Joao Pedro in coppia con Simeone. Birsa ancora in regia. Nel Sassuolo squalificati Berardi, Bourabia, Magnanelli, ko Obiang, Defrel Rogerio e Toljan. Giocano Marlon, Djuricic, Traoré e Haraslin.

MILAN-BOLOGNA (Sabato ore 21.45)

BALLOTTAGGIO BONAVENTURA E SAELEMAEKERS, RIENTRA ORSOLINI

Pioli mantiene le gerarchie nel suo Milan. Rebic e Bonaventura dovrebbero giocare dal 1’, anche se Saelemaekers scalpita. Nel Bologna torna dal 1’ Orsolini. Palacio riferimento offensivo. In recupero Poli.

PARMA-SAMPDORIA (Domenica ore 17.15)

CORNELIUS KO, KUCKA DA VERIFICARE, INAMOVIBILE BONAZZOLI

D’Aversa perde Cornelius, infortunato, e rilancia Inglese. Da monitorare Kukca, che ha saltator l’ultima trasferta con il Milan. Nella Sampdoria davanti Quagliarella e Bonazzoli. Colley-Yoshida confermati come coppia di centrali.

BRESCIA-SPAL (Domenica ore 19.30)

SEMPRE TORREGROSSA-DONNARUMMA, FLOCCARI IN VANTAGGIO SU CERRI

Lopez punta ancora su Donnarumma e Torregrossa davanti, con Spalek trequartista. Joronen ancora out. Nella SPAL 4-4-2 con Petagna e Di Biagio. Squalificato Valdifiori, gioca Missiroli.

FIORENTINA-TORINO (Domenica ore 19.30)

ANCORA CUTRONE, LONGO INSISTE CON ZAZA

Iachini conferma l’ottima Fiorentina di Lecce, con Chiesa, Cutrone e Ribery. Nel Torino Verdi appoggia la coppia Zaza-Belotti. Izzo stavolta preferito a Lyanco.

GENOA-LECCE (Domenica ore 19.30)

PANDEV DAL 1’, SAPONARA E FALCO INSIEME

Nicola punta su Pandev in coppia con Pinamonti. Iago Falque dietro di loro. Torna Criscito titolare a sinistra. Nel Lecce dentro insieme Falco, Saponara, Mancosu. In attacco ancora Babacar.

NAPOLI-UDINESE (Domenica ore 19.30)

KOULIBALY E CALLEJON NELL’11 DI PARTENZA, NESTOROVSKI DALL’INIZIO

Hysaj al posto di Di Lorenzo squalificato, con Mario Rui a sinistra. Koulibaly con Manolas, Callejon nel tridente con Mertens e Insigne. Queste le scelte di Gattuso. Nell’Udinese é squalificato Okaka: gioca Nestorovski. De Maio favorito su Samir.

ROMA-INTER (Domenica ore 21.45)

SMALLING E LUKAKU CI PROVANO

Fonseca ha praticamente scelto l’11 titolare: l’unico dubbio rispetto alle ultime uscite é la presenza di Smalling, che proverá ad esserci. Stesso discorso per Lukaku nell’Inter. Nel caso resta fuori Sanchez, ottimo anche a gara in corso. De Vrij si riprende il centro della difesa.

JUVENTUS-LAZIO (Lunedì ore 21.45)

DOUGLAS COSTA DALL’INIZIO, RADU KO

Sarri sceglie Douglas Costa al posto dello squalificato Bernardeschi. De Ligt stringe i denti nonostante il dolore alla spalla. Nella Lazio ko Radu e in forte dubbio anche Bastos. Dovrebbe giocare Vavro. Non rientra Correa.

Play Icon WATCH Fantacalcio: i consigli per la 34a giornata di Serie A 00:01:19

Serie A Roma-Inter: probabili formazioni e statistiche DA UN' ORA