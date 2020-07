Nell'Inter Lukaku con Sanchez. Il Milan non cambia, nel Sassuolo rientra Berardi. Napoli: Mertens in forte dubbio, Milik squalificato. Nella Juventus gioca Rugani, la Lazio non recupera Luis Alberto. Lecce: Lapadula dall'inizio

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento

Serie A Dal Bari all'Inter, passando per Juve e Chelsea: perchè Conte ha sempre incolpato il calendario DA 2 ORE

ATALANTA-BOLOGNA (Martedì ore 19.30)

DENTRO CASTAGNE E CALDARA, TORNANO BARROW E PALACIO

Gasperini sceglie Pasalic sulla trequarti, con De Roon in mezzo. Dietro Caldara, a destra Castagne al posto dello squalificato Hateboer. Nel Bologna rientrano dal 1' Barrow e Palacio. Rischia la panchina Orsolini.

SASSUOLO-MILAN (Martedì ore 21.45)

RIECCO BERARDI E MAGNANELLI, PIOLI NON CAMBIA

De Zerbi ritrova Berardi e Magnanelli e preferisce Traoré a Djuricic. Dietro Chiriches. Nel Milan tutto confermato: Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic dietro a Ibra.

PARMA-NAPOLI (Mercoledì ore 19.30)

BRUNO ALVES E KUCKA ANCORA AI BOX, MERTENS IN FORTE DUBBIO

Bruno Alves e Kucka non dovrebbero recuperare. Confermati Dermaku e Grassi. Davanti Inglese e non Caprari. Nel Napoli Maksimovic per Manolas e Lozano prima punta, visto che Milik é squalficato e che Mertens difficilmente verrá rischiato (noie muscolari).

INTER-FIORENTINA (Martedì ore 21.45)

LUKAKU DALL'INIZIO, CONFERMA PER CUTRONE

Conte ripropone Lukaku in coppia con Sanchez (Lautaro inizia in panchina). Eriksen favorito su Borja Valero, Godin su Bastoni. Nella Fiorentina Cutrone prima punta con Ribery accanto. Pulgar in regia.

LECCE-BRESCIA (Martedì ore 21.45)

LAPADULA DAL 1', LOPEZ INSISTE CON L 4-4-2

Liverani punta su Lapadula dall'inizio, con Mancosu e Falco in appoggio. Dell'Orco a sinistra. Nel Brescia ancora 4-4-2 con Martella esterno alto e la coppia Torregrossa-Donnarumma.

SAMPDORIA-GENOA (Martedì ore 21.45)

BONAZZOLI CON QUAGLIARELLA, PANDEV CON SANABRIA

Ranieri conferma difesa e centrocampo, mentre davanti punta sulla coppia Bonazzoli-Quagliarella. Nel Genoa ancora Iago in appoggio al duo Sanabria-Pandev.

SPAL-ROMA (Martedì ore 21.45)

GIOCA FLOCCARI, OCCASIONE CARLES PEREZ, SMALLING PER IBANEZ

Floccari con Petagna per Di Biagio, Valdifiori in regia. Nella Roma Smalling prende il posto di Ibanez, che non é al top. Carles Perez potrebbe far riposare Pellegrini.

TORINO-VERONA (Martedì ore 21.45)

NUOVA CHANCE PER VERDI, BADU PER AMRABAT

Longo riproprone Verdi sulla trequarti, alle spalle della coppia Zaza-Belotti. Rincon con Meité in mezzo. Nel Verona Badu per Amrabat squalificato. Salcedo confermato davanti. Nuova panchina per Verre.

UDINESE-JUVENTUS (Mercoledì ore 19.30)

OKAKA DALL'INIZIO, HIGUAIN KO, RUGANI PER BONUCCI

Okaka in coppia con Lasagna per Gotti, che schiera Ter Avest a destra. Nella Juventus Dybala prima punta (Higuain ko), Bernardeschi ala e Pjanic in regia. Rugani sostituisce lo squalificato Bonucci.

LAZIO-CAGLIARI (Mercoledì ore 21.45)

INZAGHI NON RECUPERA NESSUNO, SARDI CON BIRSA IN REGIA

Inzaghi difficilmente riavrá a disposizione uno tra Jony, Luis Alberto e Radu. Situazione di emergenza continua e stesso 11 di Torino. Nel Cagliari 3-5-2 con Ceppitelli dietro, Birsa in regia e la coppia Joao Pedro-Simeone davanti.

Play Icon WATCH Sarri: "È un calcio strano? Giochiamo a luglio e da 13 mesi, il lockdown non è stato un relax" 00:01:44

Serie A Lazio-Cagliari: probabili formazioni e statistiche DA 2 ORE