Probabili formazioni della 36a giornata: Biglia e Malinovskyi dal 1', Inter con Lukaku-Lautaro

Nella Juventus, che si giocherá un altro match point contro la Sampdoria, rientrano Bonucci e Pjanic. Inter con la Lu-La, Milan senza difesa titolare. Recuperato Correa nella Lazio, nella Roma torna Dzeko, nel Napoli Zielinski.

Vediamo insieme titolari, riserve, infortunati, squalificati delle formazioni di A. Aggiornate in tempo reale tutte le formazioni.

MILAN-ATALANTA (oggi ore 21:45)

ROSSONERI SENZA ROMAGNOLI, HERNANDEZ E BENNACER, ILICIC NON CE LA FA

Pioli senza Bennacer ed Hernandez squalificati, oltre a Romagnoli e Conti infortunati. Dietro inedita linea Calabria, Kjaer, Gabbia, Laxalt, in mezzo Biglia, davanti i soliti quattro. Nell'Atalanta Pasalic in vantaggio su Malinovskyi. Ilicic non ce la fa. Muriel inizia ancora in panchina.

BRESCIA-PARMA (sabato ore 17:15)

RIENTRA SPALEK, NIENTE DA FARE PER KUCKA ED HERNANI

Lopez conferma il 4-4-2 delle ultime uscite, con Spale e Zmrhal esterni. Nel Parma out Cornelius, Gagliolo, Kucka, Hernani, Scozzarella, oltre a Brugman squalificato. In mezzo giocano Grassi e Barillá.

GENOA-INTER (sabato ore 19:30)

JAGIELLO E LERAGER TITOLARI, DE VRIJ OUT

Nicola conferma Jagiello titolare e sceglie Iago Falque dietro alla coppia Pandev-Pinamonti. Ok Criscito. Nell'Inter fuori De Vrij: Godin insidia Ranocchia nel ruolo di centrale. Eriksen confermato dietro alla Lu-La. Gagliardini al posto di Barella squalificato.

NAPOLI-SASSUOLO (sabato ore 21:45)

ZIELINSKI DAL 1', GIOCA MILIK, BOGA KO

Gattuso sceglie Zielinski mezz'ala e il tridente Callejon, Milik, Insigne. Nel Sassuolo Magnanelli in mediana, mentre Boga é indisponibile: gioca Haraslin.

BOLOGNA-LECCE (domenica ore 17:15)

SPAZIO A MBAYE, TORNA ORSOLINI, CONFERMA PER LAPADULA

Mihajlovic senza Tomiyasu, Bani e Schouten. Mbaye a destra, Orsolini e Sansone larghi, Barrow attaccante. Nel Lecce Lapadula supportato da Falco e Saponara. Fuori causa Babacar e Farias.

CAGLIARI-UDINESE (domenica ore 19:30)

MATTIELLO E FARAGÓ ESTERNI, CONFERMATO NESTOROVSKI

Mattiello e Faragó esterni nel Cagliari, mentre la coppia Simeone-Joao Pedro non si tocca. Nell'Udinese non recupera Lasagna: gioca ancora Nestorovski. De Maio per Becao.

ROMA-FIORENTINA (domenica ore 19:30)

DZEKO PER KALINIC, KO DALBERT

Fonseca rilancia Dzeko e Mkhitaryan per Kalinic e Carles Perez. Fiducia invece a Bruno Peres a destra. Nella Fiorentina ko Dalbert, gioca Lirola a sinistra con Chiesa a destra. Cutrone ancora in vantaggio su Vlahovic.

SPAL-TORINO (domenica ore 19:30)

KO ANCHE CERRI, DE SILVESTRI OUT, CONFERMATO ZAZA

Di Biagio perde Cerri e schiera un 4-5-1 con Petagna unica punta. Di Francesco si candida. Nel Torino Verdi appoggia Zaza e Belotti. De Silvestri é ko, gioca Ola Aina a destra.

VERONA-LAZIO (domenica ore 19:30)

NIENTE DA FARE PER KUMBULLA, RIENTRA AMRABAT, OK CORREA

Juric non recupera Kumbulla, ma ritrova Amrabat in mediana. Salcedo sempre davanti, con Borini e Pessina vicini. Nella Lazio Correa, entrato con il Cagliari, potrebbe anche partire dall'inizio. Patric nei tre dietro.

JUVENTUS-SAMPDORIA (domenica ore 21:45)

DOUGLAS COSTA FUORI UN MESE, GABBIADINI CON QUAGLIARELLA

Sarri dovrebbe recuperare Bonucci dietro, mentre Pjanic dovrebbe tornare in regia. Davanti ancora Bernardeschi (Douglas Costa si é infortunato ed é anche a rischio Champions) con Dybala e Ronaldo. Nella Sampdoria Gabbiadini e Quagliarella coppia offensiva. Confermato il resto dell'11 titolare.

