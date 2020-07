Conte sceglie Sanchez con Lukaku. Eriksen ancora sulla trequarti. Roma senza Pellegrini, Juventus senza De Ligt e Dybala, che ha finito il campionato e proverá a recuperare per il Lione. Inzaghi sceglie Correa, mentre nel Verona Miguel Veloso gioca nei tre di difesa

PARMA-ATALANTA (Martedì ore 19:30)

GRASSI ED HERNANI OUT, DIETRO SUTALO

D'Aversa senza Hernani, Grassi, Scozzarella, Brugman e Cornelius. Inglese davanti, Barillá nel mezzo. Nell'Atalanta Pasalic preferito a Malinovskyi. Dietro Sutalo per lo squalificato Toloi.

INTER-NAPOLI (Martedì ore 21:45)

SANCHEZ DAL 1', POLITANO E MILIK PER GATTUSO

Conte conferma Godin dietro, sceglie Eriksen sulla trequarti e preferisce Sanchez a Lautaro. Nel Napoli ko Manolas, gioca Maksimovic. In tre per una maglia come mezz'ala: Fabian Ruiz, Allan ed Elmas (favorito). Davanti Politano, Milik, Insigne.

LAZIO-BRESCIA (Mercoledì ore 19:30)

CORREA CONFERMATO, LOPEZ CON GLI UOMINI CONTATI

Inzaghi conferma Correa in coppia con Immobile. In mezzo Parolo, dietro ancora Patric. Nel Brescia uomini contati. Torregrossa e Ayé davanti, Papetti dietro.

SAMPDORIA-MILAN (Mercoledì ore 19:30)

GABBIADINI CON QUAGLIARELLA, RIENTRA HERNANDEZ

Ranieri non cambia assetto. 4-4-2 con Depaoli e Jankto larghi, Gabbiadini e Quagliarella davanti. Nel Milan ritorna Hernandez a sinistra, poi il solito 11. Ibra ancora titolare.

SASSUOLO-GENOA (Mercoledì ore 19:30)

TOLJAN E BOURABIA TITOLARI, PANDEV CON PINAMONTI#

De Zerbi cambia qualcosina. Toljan favorito su Muldur, Bourabia su Magnanelli. Davanti ancora Traoré. Nel Genoa Pandev in coppia con Pinamonti, rientra dietro Masiello.

UDINESE-LECCE (Mercoledì ore 19:30)

TER AVEST A DESTRA, LAPADULA CONFERMATO

Stryger-Larsen squalificato nell'Udinese. Gioca Terz Avest a destra. In attacco la solita coppia Okaka-Lasagna. Nel Lecce Calderoni a sinistra, Petriccione in regia, Lapadula confermato prima punta.

VERONA-SPAL (Mercoledì ore 19:30)

VELOSO IN DIFESA, SALCEDO DAVANTI, GIOCA DI FRANCESCO

Verona in vera emergenza. Senza Kumbulla, Dawidowicz, Empereur e Rrahmani, giocano Faraoni e Veloso accanto a Gunter. Dimarco a sinistra, Salcedo davanti. Nella SPAL Di Francesco con Petagna, in porta ancora Thiam.

CAGLIARI-JUVENTUS (Mercoledì ore 21:45)

ROG IN FORTE DUBBIO, DE LIGT E DYBALA A RIPOSO

Zenga senza Nandez (squalificato) e probabilmente Rog, che non sta bene e non si é allenato. Ladinetti in regia, Ionita mezz'ala. Nella Juventus out Dybala, De Ligt e probabilmente Danilo. Ramsey mezz'ala, Rugani dietro, Higuain prima punta.

FIORENTINA-BOLOGNA (Mercoledì ore 21:45)

RIBERY CON CUTRONE, BARROW NON SI TOCCA

Iachini varia davanti e presenza Cutrone in coppia con Ribery. Duncan mezz'ala. Nel Bologna tornano titolari Sansone e Orsolini. Anche Dominguez si riprende la mediana.

TORINO-ROMA (Mercoledì ore 21:45)

VERDI ANCORA ALLE SPALLE DI ZAZA E BELOTTI, PELLEGRINI KO

Longo non cambia davanti: Verdi con Zaza e Belotti. In mezzo Lukic per Rincon. Nella Roma ko Pellegrini, frattura del setto nasale. Cristante in mediana, Zaniolo possibile dal 1' (ballottaggio con Carles Perez).

