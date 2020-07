Juventus ampiamente rimaneggiata contro la Roma, ma CR7 vuole giocare. Zaniolo dall'inizio. Atalanta senza Ilicic e Palomino. Il Lecce prova a recuperare Lapadula e Mancosu. Milan: Bonaventura o Paquetá? Nella Lazio ok Acerbi e Correa

BRESCIA-SAMPDORIA (Sabato ore 18:00)

DONNARUMMA E JORONEN SEMPRE OUT, RAMIREZ CE LA FA

Lopez con i soliti uomini contati. Donnarumma e Joronen stanno fuori. Nella Samp Ramirez con Quagliarella. Ritorna Thorsby.

ATALANTA-INTER (Sabato ore 20:45)

ILICIC E PALOMINO OUT, CONFERMATO BORJA VALERO, LAUTARO SI

Gasperini sempre senza Ilicic. Dovrebbe giocare Malinovskyi dall'inizio e non Pasalic. Riecco Toloi. Out anche Palomino. Nell'Inter ancora Borja Valero. Dietro Godin insidia Skriniar. Lautaro e non Sanchez davanti.

JUVENTUS-ROMA (Sabato ore 20:45)

RONALDO VUOLE GIOCARE, ZANIOLO DAL 1'

Sarri con tanti giovani. De Ligt, Higuain e Ronaldo tra i titolari. Nella Roma Zaniolo con Mkhitaryan accanto a Dzeko. Difesa a tre ancora una volta.

MILAN-CAGLIARI (Sabato ore 20:45)

BONAVENTURA PIÚ DI PAQUETÁ, CONFERMA PER GAGLIANO

Pioli, senza Rebic squalificato, opta per Bonaventura, in vantaggio su Paquetá. Poi solito Milan. Nel Cagliari Gagliano in coppia con Simeone. Joao Pedro trequartista. Ladinetti in regia.

NAPOLI-LAZIO (Sabato ore 20:45)

CALLEJON DALL'INIZIO, CORREA CON IMMOBILE

Gattuso schiera Callejon, Mertens e Insigne. Milik in panchina, Manolas indisponibile. Nella Lazio Correa con Immobile. Dietro c'é Vavro.

SPAL-FIORENTINA (Domenica ore 18:00)

DI FRANCESCO SI CANDIDA, RIBERY VUOLE ESSERCI

Di Biagio punta su Di Francesco vicino a Petagna. In mezzo l'ex Dabo. Nella Fiorentina vuole esserci Ribery, assente nell'ultimo turno. Chiesa ancora avanzato, Venuti e Dalbert esterni.

BOLOGNA-TORINO (Domenica ore 20:45)

CHANCE JUWARA, BELOTTI DALL'INIZIO STAVOLTA

Mihajlovic pensa a Juwara sulla trequarti: potrebbero iniziare fuori Palacio e Sansone. Dominguez in regia. Nel Torino Belotti, che é entrato tardi con la Roma, gioca in coppia con Belotti. Ancora ko Izzo. Lukic in mezzo con Rincon.

GENOA-VERONA (Domenica ore 20:45)

A PANDEV NON SI RINUNCIA, DI CARMINE IN GRAN FORMA

Nicola insiste con il 3-5-2 in cui Pinamonti e Pandev sono i terminali offensivi. Ancora escluso Iago Falque. Dovrebbe farcela Criscito. Nel Verona Di Carmine prima punta, rientra Rrhamani dietro, Veloso in regia.

LECCE-PARMA (Domenica ore 20:45)

LAPADULA CI PROVA, MANCOSU IN DUBBIO, CAPRARI DAVANTI

Liverani sceglie Shakhov in mezzo, Meccariello dietro e spera di recupera sia Lapadula (molto probabile) che Mancosu (piú difficile). Nel Parma Caprari davanti e Kulusevski mezz'ala con Siligardi nel tridente. Squalificato Kucka.

SASSUOLO-UDINESE (Domenica ore 20:45)

DE ZERBI CONFERMA TUTTI, RIENTRA LASAGNA

De Zerbi verso la conferma dell'11 che ha disintegrato il Genoa. Traoré sulla trquarti, Caputo in attacco, Raspadori inizia in panchina. Nell'Udinese 3-5-2 con Lasagna-Okaka coppia d'attacco. Rientra Stryger-Larsen a destra.

