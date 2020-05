Protocollo sanitario, concluso l'incontro CTS-FIGC: il verdetto finale spetta a Ministri e Governo

In der Serie A wird der Ball womöglich in dieser Saison nur noch in Rom rollen

Dopo un'ora e mezza di colloqui, si è concluso l'atteso incontro per capire la possibilità della ripartenza del campionato. Ora gli esperti passeranno al Ministero della Salute una relazione che, insieme al Governo, sarà chiamato alla decisione definitiva. Secondo indiscrezioni i temi caldi restano i tamponi e cosa fare in caso di positività di un giocatore.

Era un incontro attesissimo perché fondamentale per capire le reali possibilità di ripartenza della Serie A. Per ora, però, non ci sono altro che indiscrezioni. Si è infatti concluso l’incontro tra il Comitato Tecnico Scientifico e la FIGC. Sul tavolo i protocolli di ripresa degli allenamento di gruppo e dei campionati.

Dopo un’ora e mezza di riunione circa – si apprende dall’ANSA – il CTS presenterà una relazione al Ministero della Salute. A quel punto la palla passerà proprio al Ministro, che insieme al Governo prenderà la decisione finale.

Secondo le indiscrezioni, i temi più caldi sono stati due: 1. La disponibilità dei tamponi e 2. La gestione degli eventuali casi di positività al COVID-19.

Tutto ruota intorno a questi due punti; in particolare il secondo. Non sono pervenute almeno per ora indicazioni specifiche dal CTS a questo riguardo, mentre la FIGC dal canto suo ha chiaramente dato la massima disponibilità e garantito la collaborazione per risolvere eventuali problematiche di fondo.

La FIGC ha però indicato come linea di massima l’esperienza tedesca di queste settimane, ovvero la normale prosecuzione delle attività per tutti gli altri anche in caso di contagio di un membro dello staff/squadra. Punto chiave, questo, se si vuole considerare sul serio la ripartenza del campionato.

Tutto dunque passa nelle mani della politica, che con il Governo dovrà valutare quanto indicato alla fine dalla relazione del CTS e prendere la decisione finale. Da questo incontro interlocutorio dunque per ora non trapela nessuna clamorosa novità.

