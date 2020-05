Rangnick: "Col Milan ho avuto contatti. Soldi? Ciò che mi interessa è poter avere influenza"

In un'intervista al quotidiano tedesco Mitteldeutsche Zeitung, Ralf Rangnick conferma l'interesse del Milan nei suoi confronti: "Col Milan c’è stato un interessamento, ma col Coronavirus ci sono state altre cose da considerare, oltre a pensare se Ralf Rangnick fosse l'uomo giusto per loro o viceversa. Aspetti finanziari? Non mi interessano, mi interessa avere un'influenza, poter decidere".

Nel calcio ai tempi del Covid-19, si fatica a capire se e quando si potrà tornare in campo per giocare una vera partita 11 contro 11, figuriamoci se è possibile per certi club avere un’idea chiara di chi sarà l’allenatore nella stagione ventura e su quali calciatori ne faranno parte. Il Milan è una di queste società nel limbo e in queste giornate, sta interrogandosi se confermare Stefano Pioli oppure dare carta bianca a “Der Professor” Ralf Rangnick, l’allenatore-manager che ha costruito il miracolo Red Bull Lipsia , con un budget risicato e valorizzando giovani, per lo più, fuori dai radar del calcio europeo. Rangnick nelle ultimissime ore è tornato a parlare dalle colonne del Mitteldeutsche Zeitung, non smentendo i contatti con il club rossonero ma anche ribadendo come la situazione sia un po’ stata messa in stand by dopo l’esplosione dell’emergenza Coronavirus.

"Se dovessi venire al Milan, avrei bisogno di una certa influenza..."

Chiarito questo punto, Rangnick si è poi addentrato riguardo a quello che richiederebbe al club che lo volesse mettere sottocontratto. Più che un ampio budget, il mastermind dietro al progetto calcistico targato Red Bull ha soprattutto di una società che si fidi dei suoi metodi e gli permetta di prendere decisioni talvolta anche impopolari...

Non sono interessato agli aspetti finanziari. Per me si tratta di aver una certa influenza, che non c'entra col potere, anche se in certe situazioni ne hai bisogno per portare avanti certe cose. Mi ricordo i primi giorni al Lipsia: non c'erano fisioterapisti, i dottori andati, nessun tecnico. E la stagione avrebbe dovuto iniziare in due settimane. Servono decisioni rapide, prima ho ingaggiato Alex Zorniger, poi andai a Lipsia e assunsi due nuovi fisioterapisti e due nuovi dottori in cinque ore. Alexander Sekora mi raccomandò gli altri. Se dovessi pensare teoricamente di dover andare da qualche altra parte, dovrei poter fare le cose in questa maniera.

Chiusura dedicata a Timo Werner, stella del Red Bull Lipsia e obiettivo di mercato di due top club italiani come Juventus e Inter, come possibile sostituto di Lautaro Martinez.

Conosco la sua famiglia, anche la sua fidanzata sa consigliarlo molto bene. Deve continuare a migliorare, soprattutto nel suo rendimento. Sarei contento se restasse. Se dovesse partire potrebbe essere sostituito, ma Timo dovrà valutare se in un altro club avrà la possibilità di giocare con regolarità come al Lipsia.

