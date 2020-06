Ravanelli si candida a ds del Marsiglia: "Porterei Gonzalo Higuain. L'uomo giusto per la Champions"

L'ex attaccante di Juventus e Marsiglia vorrebbe fare il direttore sportivo e si candida all'OM con un bel nome per il futuro: Gonzalo Higuain. L'argentino potrà essere un buon nome per il Marsiglia?

La stagione non è ancora finita, ma il mercato è già vivo. E dire che in Italia comincerà solo il 1° settembre... Non è così in Francia, dove è già tutto operativo dall'8 giugno. Il Marsiglia deve trovare ancora un direttore sportivo dopo l'addio di Andoni Zubizarreta: intanto si candida Fabrizio Ravanelli che dopo qualche esperienza da allenatore vorrebbe fare il ds, magari nella sua Marsiglia dove ha giocato dal '97 al '99. Ravanelli ha le idee chiare e sa già il giocatore che porterebbe all'OM. Gonzalo Higuain.

Quale giocatore porterei all'Olympique se fossi il direttore sportivo? Un nome, Gonzalo Higuain. Non so se verrà con me, ma sarebbe un giocatore importante per la Champions League È già un ragazzo di 32 anni e potrebbe essere preso con la soluzione del prestito. Questa sarebbe l'opzione del Marsiglia. Perché no? [Fabrizio Ravanelli a l'Equipe du Soir]

E perché no dunque? Intanto serve l'assenso del Marsiglia che è ancora alla ricerca di un ds e chissà che, a questo punto, Ravanelli diventi un candidato. Quel che è certo è che sarà difficile che Higuain possa rinnovare con la Juventus e, avendo un contratto fino al 2021, potrebbe esserci un addio terminata questa stagione. In lizza ci sarebbe anche l'Athletic dopo aver individuato delle origine basche dell'attaccante ex Napoli.

