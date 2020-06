Rebic chiede scusa e riparte: sarà titolare a Lecce e il Milan pensa di riscattarlo subito

Dopo il cartellino rosso dello Stadium che ha complicato, non poco, i piani del Milan che voleva centrare la finale di Coppa Italia, il ragazzo si è scusato, con la società che non procederà a multarlo. Anzi, Rebic sarà titolare già lunedì 22 contro il Lecce mentre si pensa di riscattarlo subito in ottica del doppio scambio con l'Eintracht con André Silva.

Rebic c'è e ci sarà. L'attaccante croato ha subito cominciato il lavoro in allenamento per preparare Lecce-Milan di lunedì 22 giugno, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia ad opera della Juventus. Sì perché Rebic ha chiesto scusa e sarà regolarmente in campo per la prossima di campionato.

Sia Stefano Pioli che la società hanno apprezzato le scuse immediate del giocatore e la voglia, incredibile, di tornare ad allenarsi per questo intenso finale di stagione che vedrà ancor di più Rebic al centro del progetto, considerando l'infortunio di Zlatan Ibrahimovic (tornerà a metà luglio?).

Ante Rebic Credit Foto Getty Images

A testimonianza di tutto ciò, il fatto che la società non lo abbia multato, come era stato ventilato nelle prime ore post Juventus-Milan dove il rosso di Rebic è stato sicuramente decisivo nel smorzare i sogni di qualificazione dei rossoneri. Il vice campione del mondo, dunque, sarà al centro dell'attacco per la sfida del Via del Mare alla ripresa del campionato.

La stagione di Rebic

Competizione Gol/Presenze Minuti giocati SERIE A 6 (15) 662 minuti COPPA ITALIA 1 (4) 286 minuti Totale 7 (19) 948 minuti

Anzi, la società sta lavorando per riscattare immediatamente il giocatore dall'Eintracht Francoforte. Il croato è arrivato con la modalità del prestito fino al 2021, così come André Silva che ha fatto il percorso inverso. Le due squadre starebbero pensando di tagliare e corto e procedere con il riscatto già durante il prossimo mercato. Insomma, anche Rangnick - da dietro le quinte - approverebbe Rebic.

