Rispondendo su Instagram a un post dell'ex portiere dei tocani Sebastien Frey, il fuoriclasse francese assicura di avere scacciato via i brutti pensieri nati a seguito del furto in casa di cui è rimasto vittima nei giorni scorsi: "Non si può piacere a tutti, ma ho dalla mia parte i veri sostenitori di un club e di in una città che contano su di me, il resto non ha importanza".

Il sereno dopo la tempesta. Vittima nei giorni scorsi di un furto in casa del quale si è reso conto al rientro dalla trasferta di Parma, Franck Ribery assicura di avere scacciato i brutti pensieri: non ha alcuna intenzione di lasciare la città e la Fiorentina, club al quale è legato da un contratto in scadenza nel 2021. L'attaccante francese, che subito dopo l'episodio aveva rilasciato dichiarazioni sibilline ("Come possiamo fidarci oggi? Come possiamo sentirci al sicuro dopo questo furto? La mia famiglia viene prima di tutto e prenderemo le decisioni necessarie per il nostro benessere") ha ragionato a mente più fredda e corregge il tiro.

Ribery: "Il club e la città contano su di me"

Lo fa rispondendo su Instagram a un post di Sebastien Frey, ex portiere della Fiorentina, che gli aveva espresso solidarietà invitandolo a tenere duro e a continuare a indossare la maglia viola. "Fratello mio, grazie mille per queste parole - il messaggio di Ribery a Frey -. Tu mi conosci, sai da dove vengo e che non sono uno di quelli che fanno marcia indietro. Ho detto di sì e quello che dico faccio. Non si può piacere a tutti, ma ho dalla mia parte i veri sostenitori di un club e di in una città che contano su di me, il resto non ha importanza. Viola per sempre!".

