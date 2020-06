Riparte anche il Fantacalcio: consigli e idee per affrontare i prossimi due mesi

Torna la Serie A e torna il gioco piú seguito d'Italia. Saranno due mesi atipici, nei quali bisognerá tenere in considerazione diversi fattori. Ecco una guida pratica, dai giocatori che rientrano dopo lunghi infortuni a quelli che potrebbero vivere un finale di stagione complicato

Gli infortunati che rientrano: da Chiellini a Ribery e Inglese

“Stagione finita”. O almeno sembrava dovesse essere così. E invece il lockdown ha dato la possibilità a diversi giocatori di rientrare, di recuperare dai rispettivi infortuni e di rimettersi a disposizione per questo “caldo” finale di campionato. Giorgio Chiellini si allena ormai in gruppo nella Juventus e sta per tornare anche il turco Merih Demiral. Il Parma ha ritrovato il suo centravanti Roberto Inglese, mentre nella Fiorentina ora Iachini avrà a disposizione Franck Ribery, fuori in tutti i primi mesi del 2020. La Roma, invece, conta di riavere per inizio luglio Nicoló Zaniolo, che dal rischio di saltare gli Europei ora potrebbe avere un peso decisivo nella rincorsa alla Champions League dei giallorossi. Tutti giocatori fondamentali per il fantacalcio. Chi non li ha tagliati prima, ora puó godersi il loro rientro.

Ibrahimovic e Balotelli, casi da gestire

La guerra tra Mario Balotelli e il Brescia non pare avere tregua. Ci sono in ballo avvocati, tribunali, procura federale. In sostanza ci sono rarissime chance di rivedere il campo l’attaccante del Brescia in questo finale di stagione. Spazio quindi a Donnarumma e Torregrossa, gli unici due che potrebbero trovare qualche soddisfazione nei prossimi due mesi, visto lo stato di classifica attuale del fanalino di coda del campionato. Di tutt’altra pasta è fatto Zlatan Ibrahimovic che, nonostante le divergenze con la dirigenza, l’automatica certezza di non rimanere, potrebbe comunque incidere. Lo svedese è un professionista serio e proverà a dare il suo contributo per salutare in modo degno i tifosi del Milan. Puntateci, cosí come su Ante Rebic se Zlatan gli gioca accanto.

Occhio al turnover, importanti i doppioni

124 partite in un mese e mezzo. In pratica sei settimane con turni infrasettimanali. Un impegno dietro l’altro, nelle quali sarà di fondamentale importanza il turnover e in cui le cinque sostituzioni la faranno da padrone. Occhio quindi ai possibili riposi dei vari giocatori. Fondamentale, in quest’ottica, avere i doppioni nello stesso ruolo, per evitare spiacevoli sorprese. Per ogni difensore centrale, serve la sua riserva, per ogni attaccante la sua alternativa. Gli esempi sono molteplici e riguardano un po’ tutte le squadre. Lautaro-Sanchez, Callejon-Politano, Gosens-Castagne. Chi ci ha puntato da subito, avrà i suoi benefici, chi puó rimediare ora, lo faccia.

Idee per ogni lega: aumentare il numero di sostituzioni

Qualsiasi piattaforma di fantacalcio permette di apportare modifiche al regolamento e in questo caso, come avvenuto nel calcio reale, urge elasticità mentale. In Serie A ci saranno cinque sostituzioni per squadra e nessuno vieta di fare la stessa cosa con il fantacalcio, per evitare che non ci siano “buchi” o formazioni senza 11 giocatori con il voto. In linea di massima anche aggiornare la formazione con turni che si susseguono senza stacchi diventa complicato ed ecco perché recuperare la formazione precedente in automatico e senza penalizzazioni potrebbe essere un opzione da prendere in considerazione.

Squadre, motivazioni, giocatori e contratti

Ultimo punto, ma non meno importante, riguarda le motivazioni. Il campionato è ancora lungo, ma alcune squadre potrebbero presto tirare i canonici “remi in barca” e concentrarsi sulla stagione successiva. Attenzione alle squadre di metà classifica e a quelle già spacciate, come il Brescia. E al contempo lo stesso tipo di ragionamento va fatto sui calciatori. Chi è in scadenza di contratto, chi sa già che a breve cambierà squadra, chi non sa ancora il suo destino. Tutto ció potrebbe influire sulle prestazioni e sull’umore, compromettendo il rendimento estivo.

